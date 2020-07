Arturo Valls se mete en la 'piel' de Kim Kardashian.

El actor siempre ha demostrado su gran afición por disfrazarse.

Ya sabemos que si hay algo que le gusta a Arturo Valls es disfrazarse. De hecho, el presentador de televisión lo demostró semana tras semana cuando participó en 'Tu cara me suena', donde se metió en la 'piel' de grandes artistas e intérpretes como Rihanna, Shakira o, incluso, la mismísima Sabrina. Unas actuaciones de lo más memorables que han quedado en los anales de la historia de la televisión. Pues bien, el actor lo ha vuelto a hacer. No obstante, en esta ocasión, lo ha realizado de manera virtual y lo ha colgado en su red social. Y, como era de esperar, se ha viralizado en pocas horas. El presentador de 'Ahora caigo' se ha convertido en la 'influecer' Kim Kardashian. Pero, ¿en qué conocido 'outfit' de la 'celeb' se ha enfundado Arturo Valls?



Sí, lo ha hecho. Y es que el intérprete se ha metido, de forma virtual, en el ajustadísimo traje de látex, de Balmain, que Kim Kardashian vistió para acudir, pocos días antes del estado de alarma, a la Semana de la Moda de París. Un traje muy complicado de enfundarse para el que Kim necesitó la ayuda de dos asistentes. Muy fuerte, vamos.

Arturo, que consiguió 100.000 visitas a las pocas horas de subirlo, comentó junto al vídeo muy irónico: “Para estos días de caloret”. Si es que te atreves con todo.

