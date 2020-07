Fani y Oriana terminaron como enemigas íntimas después de varias disputas dentro de La casa fuerte'.

después de varias disputas dentro de La casa fuerte'. A pesar de sus continuas disputas, la venezolana y la prometida de Christofer trataron de sellar la paz durante el reality.

La relación entre Fani Carbajo y Oriana Marzoli ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Ambas concursantes son dos auténticos volcanes en erupción cuando entran en conflicto y ellas han tenido más de uno durante su ajetreado paso por 'La casa fuerte'. Sus peleas han sido épicas y eso que todos pensábamos que eran grandes amigas, más aún cuando asistimos a su reconciliación. Sin embargo, la pipa de la paz que se fumaron juntas duró muy poquito, más bien resultó ser solo una tregua. Fani y Oriana terminaron el reality de nuevo tirándose los trastos a la cabeza. Pero ahora que el programa ha terminado y las dos han vuelto a la vida real sin cámaras las 24 horas, ¿cuál es realmente su relación? ¿Hay posibilidad de reconciliación?

Mtmad

Fani lo deja muy claro en el último episodio de su canal de Mtmad. El final del reality para la prometida de Christofer no ha sido nada fácil porque ha tenido que enfrentarse a muchas frentes abiertos, sin embargo ella responde a todos los conflictos y el de su mal rollo con Oriana no iba a ser menos. Fani comienza por explicar el verdadero motivo por el que selló la paz con la venezolana y confiesa que “nunca hemos sido amigas, amigas, amigas” a pesar de que, en su día, Marzoli confesó que se conocía hace ocho años.

Mtmad

“Oriana y yo nos reconciliamos en la casa para tener una buena convivencia por ambas partes y yo no volverme loca con sus ataques e insultos. Fue porque tuvimos una conversación con una tercera persona que ella me aseguró que tenía conversaciones que había escuchado y leído Christofer”, explica Fani ante la presencia de su chico.

Mtmad

Vale y ahora que tienes ese dato seguro que quieres saber cómo se llevan ahora. “Oriana y yo a día de hoy no nos hablamos. Ella hace su vida, yo hago la mía. Sigo sin confiar en absolutamente nadie. Yo no le chupo el culo a Oriana, Oriana no me chupaba el culo a mí, cada una hacía su concurso”, reconoce Fani.

Mtmad

Pero vamos que Fani Carbajo termina 'La casa fuerte' con Oriana como enemiga pero sin relación con nadie más: “No me llevo a nadie de amigo, no confío en nadie, no quiero saber nada de nadie”. Buen rollito, ¿eh? Eso sí, no solo ella, sino que Christofer lo ratifica, cero amigos del reality.

