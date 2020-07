Durante estos meses en los que la pandemia por el coronavirus nos ha tenido a todos encerrados en casa, nos hemos relajado y nos ha dado igual bajar a la compra o a pasear al perro hechos unos pintas.

Pero poco a poco hemos ido recuperando la normalidad (que de normal poco tiene) y hemos tenido que volver a vestirnos de una forma algo decente para hacer vida en la calle. Sin embargo, a algunos famosos les ha dado igual y les hemos pillado de unas formas y unas poses que más que normales, nos resultan anormales. Y si no, que alguien nos explique qué hacía la actriz Brooke Shields con unos guantes de fregar por la calle. ¿Tendrá miedo de contagiarse por el Covid-19 y por eso los lleva?

Pero no ha sido la única celebrity a la que hemos puesto falta en esto de aparecer decentemente por la calle, sigue leyendo y mira qué famosos están en nuestro 'Horror de la semana'.

Agencias

¿Qué hace Brooke Shields con esos guantes, sartén y pedazo cuchillo?

a) Los guantes son para protegerse del coronavirus, la sartén para noquearlo y el cuchillo para rematarlo.

b) Va de estrella con los pies en el suelo.

c) Acaba de fregar y quiere compartir que ha sabido hacerlo solita.

Agencias

Codo en la ventanilla, cigarrito... No nos extraña que Olga se ponga las gafas de sol: es para que no le deslumbre Antonio David en plan malote.

Agencias

Los photocall ya no son lo que eran: ahora hay estrella como Salma Hayek que se dedican a organizarlos, y así quedan... Ni la mexicana sale bien ni la pobre Lupita Nyong’o, que le ríe la gracia, pero que no necesita que nadie tire de ella para ponerse ante los fotógrafos...



Agencias

A Elle Fanning se la está comiendo el siempre sonriente personaje de Aurora en ‘Maléfica’. Pues piensa en Johnny Depp y Óscar Jaenada. ¿A que ya no te ríes tanto?

Agencias

¿Qué hace Haakon de Noruega con esa langosta?

a) Está harto de comer salmón.

b) Ha decidido adoptarla como ‘animal de compañía’.

c) Se lo han puesto en las manos y sólo quiere que alguien le eche la foto y se la quiten cuanto antes.

Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.