El pasado siempre vuelve y en ¡QMD! somos expertos en analizar el de nuestros famosos, aunque a algunos les pueda gustar más que a otros. Vamos a retroceder casi siete años en el tiempo. ¿Os acordáis de algo de lo que hicisteis en septiembre de 2013? Iván González seguro que sí. En esa fecha, al actual novio de Oriana Marzoli, le cambió la vida.

El jerezano aparecía por primera vez en televisión como pretendiente de Yanira en el programa 'Mujeres y hombres y Viceversa'. Aunque sólo estuvo dos semanas, se ganó el cariño del público y se hizo muy popular, sobre todo a partir de 2015 cuando volvió al programa y protagonizó un sonado culebrón con Ruth Basauri, la siguiente tronista que intentó conquistar. Durante su 'conquista' ambos vivieron varios altibajos y el programa llegó a ofrecerle el trono a Iván, pero se quedó sin él tras la confesión de Ruth. Ambos habían mantenido una relación, de dos meses, a espaldas del programa. Iván se había saltado las normas y la reacción de la dirección de 'MYHYV' fue quitarle le trono. De ahí a participar en el reality de 'Supervivientes' y más recientemente en 'La casa fuerte'.

Puestos en antecedentes televisivos, vamos al físico. ¿Recordáis cómo era ese Iván de 2013? Si habéis contestado que no, aquí va la respuesta:

Sí. Ese joven con mechas rubias, cejas súper depiladas, con cuerpo de culturista y con acné juvenil en su cara es el actual novio de Oriana Marzoli.

Por aquel entonces tenía 21 años y se presentaba como comercial, "formo a pequeñas empresas".

Nagore Robles, como consejera del amor, tampoco se cortaba a la hora de hablar del físico de Iván. "¿Te haces las cejas en el mismo sitio donde te hacer las mechas?", le preguntó en una ocasión. Él, con sonrisa nerviosa, contestó que "sí".

Y se defendió: "¿El tema de las mechas? Yo tengo personalidad, me gustan, pues me las hago. El pelo crece". ¿Creéis que le seguirán gustando?

