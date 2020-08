Paula Echevarría y Miguel Torres, más enamorados que nunca.

Sus vacaciones parecen una luna de miel.

Empezaron a salir en 2017, un tiempo después de que Paula se separara de Bustamante. Entonces nadie daba un duro por su relación: de él decían que tenía fama de mujeriego y además vivía en Marbella, donde jugaba al fútbol. Pero tres años después y con un confinamiento de por medio, Paula Echevarría y Miguel Torres están más felices que nunca. No hay más que ver las románticas fotografías que mostramos de la pareja para darse cuenta. Primero fueron a Asturias, después estuvieron unos días en la Costa del Sol y han terminado, de momento, su periplo en Menorca.

En todos los sitios se han mostrado de lo más acaramelados. Y es que Paula tiene claro lo importante de la vida: “Todo lo que necesitas es amor”, escribió en su cuenta de IG junto a una foto besando a su chico.

Agencias

A la isla balear les acompañó Daniella, la hija de Paula. La niña se lleva estupendamente con Miguel prácticamente desde el primer día, algo que la influencer tenía como máxima prioridad a la hora de elegir pareja.



En Marbella, en Menorca... piscina que visita, piscina en la que se da un buen chapuzón.

Posando en la terraza de su maravillosa suite del hotel Meliá Cala Galdana.

“Uno siempre vuelve donde se siente a gusto”, escribió Paula nada más llegar al hotel en Menorca. También estuvo allí en 2017. Cuesta la suite 1.364 euros por noche.

Agencias

Su primera escapada de verano fue a Candás, Asturias, para ver a su familia tras el confinamiento.



Al cine, en Madrid

Agencias

De hecho, el pasado 29 de julio, abandonaron su paraíso balear para volver a la capital. Ese día se estrenaba ‘Padre no hay más que uno 2’ y Daniella no se la quería perder. “Ha insistido mucho en que viniéramos”, dijo Paula. ¿Hará lo mismo con la boda de mamá? Quién sabe…



Agencias

