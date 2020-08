Lara Álvarez disfruta de unas merecidas vacaciones.

Su ex, Andrés Velencoso, la sigue de cerca en Instagram ¿podrían haberse dado una segunda oportunidad?

Con un cuerpo diez, Lara Álvarez desembarcó en la isla de Formentera para disfrutar de un verano de soltera. La presentadora de ‘Supervivientes’ lució bronceado, mientras se refrescaba en la orilla del agua. En esta escapada idílica la acompañaban unos amigos.

Hay que recordar que Lara rompió con Andrés Velencoso en enero de este año, tras 5 meses de noviazgo. Aunque ahora la presentadora y el modelo podrían estar acercando distancias. O, como mínimo, tener una relación de amigos. Sea lo que sea, ella publicó en su perfil de Instagram una foto suya y Velencoso reaccionó con un like. ¿Le habrán dado una segunda oportunidad a su amor?

Nos encantaría porque era un gusto verlos juntos: ella tan guapa y tan simpática, él, con ese cuerpazo y esa sonrisa... ¡menudo parejón hacían! Habrá que seguirles las pista muy de cerca y estar atentos por si vuelven a intercambiar algún like en sus fotos de este verano.

Lara está cada día más guapa y ese moreno realza todavía más su belleza.

La presentadora tiene un cuerpo de escándalo y en bikini acapara todas las miradas de la playa.

Lara estuvo jugueteando un rato en la orilla de la playa, aunque a ratos se protegió con un sombrero de paja.

