Álvaro Morata y Alice Campello, dulce espera en Cerdeña

Alice Campello y Álvaro Morata viven en una continua luna de miel.

El matrimonio, que ya son padres de dos niños, espera su tercer bebé.

Este es un verano muy especial para el futbolista Álvaro Morata y su mujer, la modelo Alice Campello. En breve la pareja ampliará la familia con el nacimiento de su tercer hijo, al que llamarán Edoardo.

Para descansar junto a sus hijos, los mellizos Ale y Leo que ya tienen 2 años, el matrimonio se refugió en Sardinia, en la bellísima isla de Cerdeña. La italiana, con un mini bikini azul celeste, posó para su marido que le hacía fotos con el móvil; después, la pareja se dio un baño refrescante en el mar mientras se comían a besos. ¡Qué románticos!

Alice además aprovechó la tranquilidad de la playa para quitarse un rato la parte de arriba del bikini y, claro, su chico no se resistió a sus muchos encantos, ahora aumentados por el embarazo.

El matrimonio ha alquilado una lujosa villa, que está a la venta por 7,9 millones de euros, según 'Jaleos'. Además, se han dejado ver surcando las aguas del norte de la isla a bordo de un yate de lujo.

Morata y Campello aprovecharon al máximo su descanso, ya que, unos días después de estas idílicas vacaciones, él retomó los entrenamientos con su equipo de fútbol, el Atlético de Madrid, donde juega a las órdenes de Diego Armando Simeone.



La pareja, que se casó en junio de 2017 en Venecia, vive una eterna luna de miel. “El centro de mi vida, Álvaro Morata“, publicó en IG la influencer hace unos días.

