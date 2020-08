La ex participante de 'La isla de las tentaciones' confiesa de qué se arrepiente profundamente.

Susana Molina ha vuelto a sincerarse con sus seguidores a través de su canal de 'Mtmad': ¿Está enamorada?

Susana Molina no olvidará sus vacaciones en Ibiza. Y no solo por los momentos buenos que ha vivido, sino también por el percance por el que, según ella, ha estado a punto de morir.

Después de seis años de relación con Gonzalo Montoya, la concursante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH 14' vive su primer verano de soltera. "Aunque llegase el hombre de mi vida ahora mismo, yo estaría bastante reacia y no funcionaría por eso. Creo que no es el momento", confesaba a sus seguidores de Mtmad. Así que Susana ha hecho las maletas y ha pasado unos días de Ibiza con una amigas. Durante este tiempo, han tenido tiempo de relajarse en el spa del hotel en el que se han alojado, pasear por las playas de la isla y acudir a los mercadillos más famosos de la isla pitiusa. Pero entre unas cosas y otras, la influencer y su amigas también ha vivido un duro momento que no olvidarán.

"Ya estamos en el hotel de milagro. Casi morimos de verdad", contaba la murciana en uno de sus Stories visiblemente nerviosa. "Ahora me río pero nos hemos llevado un buen susto. ¡No soy exagerada! Estamos bien pero, por favor, hay que llevar muchísimo cuidado con los coches aquí", continuaba.

Susana explicaba a sus seguidores qué les había pasado tras aparcar el coche que habían alquilado al borde de un acantilado para bajar a la playa andando. "Hemos ido a una cala y hemos aparcado el coche sobre en una piedra que resbalaba. Mi amiga, la que conducía, se ha puesto un poco nerviosa. Hemos pasado mucho, mucho miedo", narraba, a la vez que pedía a sus seguidores que si alquilaban un coche en la isla tuviesen mucho cuidado.

Lo cierto es que, la murciana ha revolucionado las redes con este anuncio y sobre todo, a la familia de sus amigas, que se han preocupado mucho por lo que les había pasado. Tan asustados estaban que Susana ha tenido que confesar que sí, que fue "un sustito, pero que soy un poquito exagerada".

