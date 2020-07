Unas frases en Twitter del rapero han abierto la caja de Pandora.

Kim Kardashian reside en los Ángeles y Kanye West en Wyoming.

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West atraviesan su mayor crisis matrimonial de la historia. Parece que hay problemas en el paraíso. La pareja, como todas, también tiene sus más y sus menos, y ahora que Kanye West ha decidido iniciar su carrera hacia la Casa Blanca, las cosas no están yendo precisamente como la seda: hace unos días, Kanye comenzaba a tuitear polémicas frases que podrían parecer algo erráticas, como que ha prohibido a su suegra, Kris Jenner, ver a sus hijos o que Kim intentó encerrarle en una clínica para enfermos mentales contra su voluntad. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y el rapero podrían haber . Según el portal Page Six, Kim Kardashian y Kanye West hacen vidas por separado desde hace un año.

Kim sigue viviendo en Los Ángeles junto a sus cuatro hijos, y él se ha refugiado en su rancho de Wyoming desde hace un año ya. De hecho, se rumorea que la pareja podría tener hasta un acuerdo para verse cada cinco semanas y así llevar mejor su relación. La pareja quieren proteger al máximo el bienestar de sus hijos.

Kim Kardashian está completamente volcada en el cuidado de sus cuatro retoñosNorth, de siete años; Saint, de cuatro y medio, Chicago, de dos; y Psalm, que nació hace 14 meses. La socialité quiere proteger a sus pequeños de todo lo que está pasando en su matrimonio en estos momentos y para ello cuenta con el apoyo incondicional de sus hermanas.

La bipolaridad que sufre el rapero es un trastorno con el que a veces no es fácil lidiar, y eso lo sabe muy bien la propia Kim que, aunque lo ha intentado todo durante años, parece que ha llegado al límite de su paciencia ¡y ya estaría mirando abogados! Así lo ha contado una fuente cercana al medio 'Us Weekly', que además añade que si Kim no se ha divorciado antes ha sido por los cuatro hijos que tienen en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

