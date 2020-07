Maite Galdeano y Cristian protagonizaron varios enfrentamientos en 'La casa fuerte'.

Maite "destroza" a su hijo mostrando su preferencia por Sofía.

La relación entre Maite Galdeano y su hijo, Cristian Suescun, no es lo que se llama "idílica" precisamente... Después de ser constantemente el centro de la bronca durante su participación en 'La casa fuerte', madre e hijo continúan tirándose de los pelos en los platós. Bueno, más bien es ella quien le tira de los pelos a él... En su última intervención en 'Sálvame', Cristian recibía un mensaje de su propia madre llamándole "hijo de p***", unas palabras que dejaron boquiabiertos a todos (nos incluimos). Parece que a Maite no le gustó nada cómo su hijo habló de su hermana, Sofía Suescun, aunque solo estaba dando su opinión sobre su relación con Logan en 'Supervivientes'. Nada que no haya hecho cualquiera, vaya. Sin embargo Galdeano no dudó en entrar por teléfono para arremeter duramente contra él: "Se está convirtiendo en enemigo de la familia", ha asegurado, y hasta lo ha echado de Madrid: “Te coges y te vas a Pamplona a trabajar”.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y entonces él ha estallado y decía sentir “vergüenza” y aconsejaba a Maite: “Mamá, necesitas ponerte en manos de un especialista”. Y añadía: “Sofía y yo ya no sabemos qué hacer con ella, te tienes que ir al pueblito y dejar que Kiko y Sofía hagan lo que quieran”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kiko Jiménez, presente en el plató de 'Sálvame', le daba la razón en este aspecto, y es que parece que Maite no se separa de ellos... Sin embargo, ella se justificaba sin parar: “Yo estoy con mi hija, tú te largas a Pamplona”. Pero Cristian tiene claro que no va a hacerlo porque le encanta Madrid y va a quedarse en la ciudad.

Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.