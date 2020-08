La modelo Emily Ratajkowski incendia la red con cada publicación gracias a su enorme sensualidad y su tipazo.

¿Un 'look' apto para el verano? No lo parece, pero lo es... ¡Creednos y apuntadlo!

Emily Ratajkowski es una de las mujeres más deseadas del panorama internacional, y no es para menos... Tiene estilazo, sensualidad... ¡Todo! Sus 'looks' causan, constantemente, sensación en Instagram y este último no ha pasado desapercibido por nadie. La modelo se ha dejado ver paseando por Nueva York con un conjunto que no parece muy propio para el verano, y desde luego no lo es si hay 40 grados a la sombra, pero como no es el caso... apunta que va a triunfar, sobre todo si eres fan de los 90's. Ha escogido unos pantalones anchos, de cintura definida y tiro alto, que ha combinado con zapatillas deportivas y una blusa que ha acaparado todas las miradas. No por sus colores, no por su forma... ¡Si no porque va a reventar! Literalmente, sus 'boobies' están a punto de escaparse y hacer saltar los botones por los aires.

gtres

Un look muy casual y muy comentado, desde luego... Ya no solo porque lo peta, literalmente, si no porque no ha terminado de conquistar a todo el mundo. ¿Demasiado informal? A nosotros nos encanta, oye, de lo más cómodo, atrevido (no es apto para cualquiera) y hasta le ha dado un toque sexy abriendo así la botonera... ¿o es que no le cerraba? Sea como sea, el toque sexy lo tiene.

Además, para las noches más fresquitas de verano no está nada mal, el pantalón no parece tener un tejido muy grueso y esa blusa es perfecta si refresca, y para las más vergonzosas basta con cerrar los botones, y ¡arreglado!

