Desde su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Lola Ortiz ha dado mucho de qué hablar. Ya en el programa se convirtió en una de las grandes protagonistas por sus escándalos saltándose las normas con sus pretendientes y ahora su tirón es gracias a las redes sociales. La joven se ha convertido en una 'influencer' en toda regla y es por eso que su gran amigo Noel, cuya carrera profesional siempre ha estado muy ligada a la suya, le ha hecho una especie de entrevista para sus canales de Mtmad y hemos descubierto muchas cosas sobre la ex tronista... Una de las preguntas que todos sus seguidores querían saber es cuánto gana al mes, así que Noel ha sido directo: "¿Ganas más que un médico?", y la respuesta ha sido rotunda: "Sí". Sus ingresos llegan a superar el de un médico que puede ganar entre 3.000 y 5.000 euros: "Cobro más. He empezado a ganar más ahora. Estoy trabajando mucho, estoy muy contenta”, confiesa.

Lola cuenta con más de 600.000 seguidores, por lo que imaginaos lo que pueden llegar a ganar 'influencers' como Dulceida, con casi 3 millones...

La ex tronista tiene un deseo muy claro para gastar ese dinero y no es otro que conseguir su propio hogar: "Me quiero comprar una casa en Madrid, pero a las afueras". Además, en la entrevista ha desvelado que tiene muchas ganas de ser madre y que de seguir en una relación con una mujer, como es la actual con Vanessa Klein, lo haría a través de la inseminación artificial, aunque primero quiere terminar su carrera.

