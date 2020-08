La arista ha perdido casi 70 kilos después de su divorcio.

Adele sorprende con su homenaje a una de las grandes estrellas internacionales de la música.

Hace unos meses Adele sorprendió a todos sus fans con un cambio radical de imagen. En Navidad la exitosa cantante reconoció haber perdido 45 kilos, pero el récord de kilos se produjo en mayo cuando la cantidad de kilos perdidos fue 68. Adele parece haberse mantenido a raya durante estos meses y los resultados de su estilo de vida saludable parecen seguir patentes en su día a día. Ahora, la artista ha publicado una nueva fotografía en Instagram, en la que luce su pelo al natural y no liso, como estamos acostumbrados. Y que nos recuerda muchísimo a la imagen a la que ha querido homenajear en su último post. ¿Será que quiere imitar a 'Queen B'?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una imagen en la que aparece sin nada de maquillaje y rindiendo tributo a una de las grandes del panorama musical internacional Beyoncé. “Gracias, Queen, por hacernos siempre sentir tan queridos a través de tu arte”, fue el mensaje que le dedicó a la estrella de la canción. Fueron muchos los fans de la artista que no la reconocieron al principio al ver esta imagen publicada y que luego bromearon con la ilusión que les hacía ver a dos grandes estrellas juntas.

Adele, que tras un complicado divorcio que le ha costado la mitad de su fortuna, ha decidido alejarse del foco mediático tras años de un trabajo intenso, parece que ahora prepara un regreso por todo lo alto a la música. Aunque aún no hay fecha para este regreso a su profesión, la artista sigue trabajando en su nuevo disco.



Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.