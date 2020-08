La joven ha pasado una noche en el calabozo tras haber sido detenida en su domicilio.

Dakota ha explicado si maltrató o no a su madre.



Dakota se convertía esta semana de unos desagradables titulares. Esta semana muchos medios se hacían eco de la detención de Dakota Tárraga y varios de ellos han asegurado que el motivo no era otro que unos supuestos malos tratos de Dakota a su madre. Algo, que según la joven, que llegaba indignada al plató de 'Viva la vida' totalmente descompuesta y con ganas de explicar los verdaderos motivos que habían llevado a las fuerzas de la autoridad a detener a la exconcursante de 'Supervivientes'.

Dakota ha reconocido a Toñi Moreno que fue detenida y que pasó una noche en el calabozo, pero se ha roto nada más sentarse en el plató de 'Viva la vida' por los titulares que ha leído durante días: "Es injusto que el pasado de 'Hermano mayor' me persiga, todo el mundo tiene derecho a cambiar y conmigo se han pasado muchísimo".

Según la versión de Dakota, alguien llamó a la policía al escuchar gritos en su casa. Algo que, en palabras de la joven, es algo cotidiano. "En mi casa hablamos así, a voces, yo a mi hermano le digo ¡Kevin, pásame el paaannn!", ha explicado la joven.

Pero los gritos cotidianos en su casa no significan que ella haya maltratado a su madre y así lo ha querido aclarar. "Yo no he maltratado a mi madre y tengo un papel que demuestra que el fiscal no ha visto motivo para abrir ninguna causa", explicaba a Toñi Moreno.



La joven ha explicado que la policía se personó en su domicilio y que, sin explicarle el motivo de su detención, se la llevaron a comisaría. Durante horas, Dakota estuvo sin recibir información de lo que ocurría, y no fue hasta que llegó su abogado cuando se le contó que había llamado a las autoridades un vecino: "En el calabozo se me trató fatal", se justificó.



