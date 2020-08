Desde que Diego Matamoros iniciara su relación con Carla Barber, parece que ha encontrado una estabilidad familiar que hacía tiempo que no tenía. Y es que Diego está poniendo en orden los lazos con su familia tal y como él mismo explica en su canal de Mtmad.

Lo suyo parece que va muy en serio y Diego ya conoce a los padres de Carla tras haber viajado a Canarias para conocerlos. En su último video el ex concursante de 'Supervivientes' ha respondido a muchísimas preguntas de sus seguidores con toda la sinceridad del mundo y alguna de sus respuestas nos han dejado sorprendidos.

No ha tenido pelos en la lengua, ha hablado de todo y no ha dudado en cargar duramente contra los que critican su vida o la de su familia, especialmente a su padre. Pero también ha tenido unas palabras para su ex, y no precisamente bonitas, y para la mujer que ahora ocupa su corazón revelando que tiene planes de boda con Carla. Sí, has leído bien.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diego explicaba que toda su familia ya conoce a Carla y que están encantados con ella porque le ven feliz y que esa felicidad es por ella. "Todo el mundo me ha felicitado por estar con ella y es que Carla es una persona excepcional" afirma rotundo.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque Diego explica que cuando se casó con Estela pensó que sería la única vez en su vida en dar el 'sí, quiero' no descarta volver a hacerlo con Carla. "No me importaría casarme con Carla porque es la mejor persona que he conocido... cualquier persona querría estar con ella porque es maravillosa" dice Diego sobre su chica.

"Creo que he encontrado a la mujer de mi vida" sigue diciendo el entrenador profesional de Carla. Más amor no puede sentir.

Además, dice que no puede dejar de besarla porque está muy enamorado igual que responde a los que critican tanta exposición de su amor en redes sociales que lo hace porque no hacen mal a nadie y que es muy poco para lo que podrían subir a sus perfiles de redes sociales.

MtMad

También ha querido explicar por qué no ha borrado las fotos de su ex de sus redes sociales. Diego dice que forma parte de su vida, igual que sus tatuajes, y que no tiene por qué hacerlo desaparecer. "Son mis vivencias, es absurdo hacerlas desaparecer".

Tambien ha respondido a los que dicen que no trabaja y no hace nada. Diego afirma tener muchos proyectos por delante y además comienza un master en Diseño de interiores en septiembre. Así que ha querido callar muchas bocas haters.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diego ha querido defender a su padre de los que le critican por haberse sometido a retoques y que haya sido la propia Carla. Diego ha explicado que el tratamiento al que se ha sometido Kiko obtiene resultados a los días de hacerlo y que era normal que estuviera hinchado y con moratones en la cara y reta a los que han criticado tanto que cuando vean el resultado real a ver si tienen el valor de decir algo de su padre o su chica como médico.

Special Summer Bañador bordado Etam 39,99 € 29,99 € COMPRAR

Bolso rafia con asas Women' Secret 24,99 € 19,99 € COMPRAR Sandalias planas Sarenza 64,90€ 38,90€ COMPRAR

Vestido Largo Springfield 35,99 € 19,99 € COMPRAR



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.