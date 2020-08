El pasado mes de junio nos quedábamos ojipláticos al enterarnos de que la dj Vanesa Klein, ex de Nagore Robles y de las Miss España Patricia Yurena, y la extronista de MYHYV, Lola Ortiz estaban juntas. Era la propia Lola la que se encargó de anunciarlo a los cuatro vientos en su perfil de Instagram y escribía "Lo más bonito que ha llegado a mi vida".

A lo largo de las semanas siguientes hemos visto como la parejita feliz compartía imágenes juntas de su amor en sus redes sociales e incluso llegaron a insinuar que podría haber boda.



Pero ahora un hecho importante nos lleva a pensar que la relación habría llegado a su fin.

Solo hay que darse una vuelta por sus perfiles de Instagram para ver que no hay rastro de este romance por ningún lado. Para más inri, han dejado de seguirse en esta red social.



No hay que ser muy avispado para atar cabos y llegar a la conclusión de que la ex tronista y la artista ya no están juntas ni revueltas. Sus seguidores han llegado a la misma conclusión porque son muchos los que les han preguntado por qué ya no comparten ninguna foto juntas.

Ninguna de las dos ha hablado de este tema aunque no nos extrañaría que antes o después una de ellas rompiera este silencio para dar alguna explicación tal y como hicieron para hablar de su amor.

