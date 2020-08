Sevillana, 33 años. A Dama, o Damaris, la conocimos como mujer de Melendi. Ahora da sus pasos sola como cantante de bachata: "Nunca quise ser otra cosa", asegura.

Te has destapado como artista, pero ya cantabas.

Sí. De hecho conocí a Melendi por la música. Hice un casting como corista para su gira y ahí empezó todo. Anteriormente yo tenía un grupo con mi hermano Rasel, que sigue cantando, y mi padre también es músico.

Estabas predestinada...

Sí. Nunca quise ser otra cosa.

También compones. ¿Qué parte te gusta más, la íntima del estudio o la externa de cara al público?

El proceso de creación me llena más. Además, esa parte me hace estar más cerca de mi hijo y la parte de cara al público me hace separarme de él. Pero al final es el público el que te lo da todo.

¿Tienes momentos o estados de ánimo en los que compones mejor?

No, pero es cierto que el ánimo es esencial. En los momentos complicados, cuando estoy con los sentimientos a flor de piel, compongo mejor. Estás más sensible y la sensibilidad te agudiza la creatividad. Pero también tengo canciones positivas hechas en momentos álgidos.

¿Por qué bachata?



Es mi estilo favorito. Yo, de niña, he escuchado en casa desde Elvis a Triana… pero siempre me ha tirado la música latina.

¿Tu separación de Melendi te dio alas para sacar la artista que llevas dentro?

Creo que sí. Al final, estar con una figura tan conocida como Melendi te hace estar un poco atrás, pero yo siempre he tenido ganas y talento.

En una pareja siempre hay alguien que renuncia. ¿Fuiste tú?

Sí. Él tenía su carrera súper lanzada y tenía que hacer sí o sí conciertos, y yo quedarme ahí.

¿Es fácil convivir con una estrella?

No. Yo he tenido una relación maravillosa en muchos momentos, otros han sido complicados; nos hemos reído mucho y lo hemos pasado muy bien. En la música hay muchos altibajos, y eso te mortifica muchísimo.

¿Os lleváis bien?

Sí, tenemos buena relación, no es que sea mi mejor amigo ni nos llamamos todos los días; él tiene su vida y yo la mía, pero al final hay una personita, nuestro hijo Marco, que depende de nosotros y teníamos clarísimo que lo más importante es su bienestar.

¿Tenéis la custodia compartida?

Sí, pero al final el niño pasa más tiempo conmigo porque él trabaja y sale de gira...

¿Habéis llegado a compartir momentos en familia, él con su nueva familia y tú con tu pareja?

Sí, de hecho los cumpleaños de Marco los seguimos celebrando juntos. Queríamos que el niño creciera en un ambiente de respeto y se está cumpliendo.

Él tiene dos hijas de su nueva mujer.

Sí, tiene dos niñas.

Pero a su boda con Julia no fuiste.

Obviamente. Lo que me hacía falta era ir con los anillos como ‘Dama’ de honor… No sería cómodo ni para él ni para mí.

Rubén, su nuevo amor

¿Queda rencor?

Cero. Pero no deja de ser un momento complicado vernos casarnos uno al otro porque no hay que olvidar que hemos estado muy enamorados y hemos tenido una relación muy larga, tenemos un hijo y, aunque la vida nos haya separado, no es una situación que yo hubiese querido vivir.

¿Te molesta que te sigamos preguntando por Melendi?

No, porque va a ser el padre de mi hijo toda mi vida.

Tú has rehecho tu vida con Rubén Valle, que estuvo en 'Gran Hermano'.

Sí. Llevamos un año y algo juntos. Es un chico súper comedido, nada de lo que se vio en la tele. Es muy buen niño, muy tranquilo, y se lleva muy bien con mi hijo.

¿Qué le pides ahora a un hombre?

Después de lo que he pasado y de mi separación, he llegado a la conclusión de que la tranquilidad no está pagada.

¿Melendi es buen padre?

No puedo decir lo contrario. Tiene en su hijo un 'mini yo' con sus mismas posturas, duerme igual…

Un hijo youtuber

Tus primeros temas eran de desamor. ¿Formaban parte del duelo?

Sí, Melendi era el amor de mi vida, el hombre con el que me iba a casar y al lado del que iba a morir, pero no pudo ser. Cuando una relación así se rompe, hay un duelo.

¿Trabajarías con él?

Sí, me gusta como artista. Pero nunca volvería a ser su corista. Si quiere un dúo, me puede llamar en cualquier momento.

Y el niño, con padre y madre cantante, ¿será...?

Es un alma libre, quiere ser youtuber. Un Rubius: está todo el tiempo viendo videos y manga. También toca la batería y hace taekwondo.

¿Cómo es Dama?

De todo menos tranquila. Soy nerviosa, espontánea, no tengo filtros, y eso a veces es bueno y otras, malo.

¿Peleona?

Entro en conflicto cuando algo no me cuadra, cuando me siento engañada. Soy un volcán en erupción, muy novelera.

Como una actriz de telenovelas…

¡Me encanta! Es mi profesión frustrada. Soy muy dramática.

¿Te arrepientes de algo?

Todo me ha servido de enseñanza y me encanta la mujer que soy. Cada día me gusto más, tengo las cosas más claras y no me dejo pisar. Hay momentos que nos damos tanto que nos olvidamos, y yo me olvidé de mí.

