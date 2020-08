Nerea Rodríguez es una de las concursantes de la actual edición de 'TCMS'

La cantante ha presentado a su pareja a través de una foto en Instagram.

Nerea Rodríguez está, sin duda, en uno de los mejores momentos de su vida. Tras estar triunfando en la última edición de 'Tu cara me suena' con sus maravillosas imitaciones, cuyas grabaciones se reanudarán dentro de muy poco, se une el amor que siente por un guapo dj. Lo cierto es que la cantante nunca ha sido especialmente dada a contar su vida, pero tampoco se ha escondido. Con una bonita instantánea con su novio paseando por la isla pitiusa, la ex triunfita ha querido hacer a Hektor Mass, su nueva pareja, una auténtica declaración de amor en público, que ha sido muy aplaudida por todos sus 'followers' en Instagram.

"Me han robado el corazón", escribió, muy feliz, la protagonista del musical de 'La llamada' junto a la foto con su chico. Y es que los dos están disfrutando al máximo de su primer verano juntos. De hecho, después de abandonar Ibiza, los tortolitos pusieron rumbo a Cullera, donde Hektor tenía que actuar en un club. Y, por supuesto, Nerea estaba en primera fila dándolo absolutamente todo.

Hektor Mass es un guapo dj que tiene una larga trayectoria en el mundo de la música. Tras subir la foto juntos, muchos de los grandes amigos de la cantante se han mostrado muy contentos por el romance: "Oleeeeeeeeee", dijo su amiga Angy o "Pero qué bonitos sois", escribió María Isabel.

