Yola Berrocal vuelve a hablar de Joaquín Prat tras confesar su traición durante el esperado reencuentro de ambos.

tras confesar su traición durante el esperado reencuentro de ambos. La artista se ha sometido a un polígrafo para dejar claro que no ha hecho más montajes pero algo no salió como esperaba...



Cuando parecía que el culebrón Berrocal Prat había llegado a su fin tras el reencuentro de Yola y Joaquín en 'El Programa de Verano', la historia tiene una segunda parte. La ganadora de 'La casa fuerte' se armó de valor para admitir delante del presentador que fue ella quien llamó al fotógrafo en 2009 para que los retratara retozando juntos en la hierba. “Llamé al fotógrafo y te quiero pedir perdón”, confesaba la artista de lo más afectada mientras Joaquín reconocía que se había sentido traicionado pero que no le guarda rencor. Yola terminaba el reencuentro luchando por su honor y prometiendo que en veinte años aquella fue la primera vez que había hecho algo así.

Sin embargo, su faceta de montajista quedó en el aire y para zanjar las especulaciones, Yola se somete a un polígrafo con Conchita en directo en 'Sálvame'. Dijo casi toda la verdad, pero lo que realmente despertó interés fue una misteriosa pregunta vetada por la protagonista.

Telecinco

La cantante ha demostrado ser toda un valiente pero, en la tarde del 3 de agosto, hubo una pregunta del polígrafo que no se atrevió a contestar, ni siquiera accedió a que se la formularan. Tanto es así que, incluso antes de ponerse delante de Conchita, Yola terminó llorando por el tema en los baños de Mediaset. Cuando Berrocal ya había superado el poli, Rafa Mora roba el sobre con la pregunta vetada de las manos de Carlota Corredera y desvela el misterio.

Telecinco

“¿Alguna vez te han pagado para disfrutar de una velada contigo?” era la pregunta que Yola se había negado siquiera a que se la formularan. La experta en realities ponía cara de póker y respondía con un no rotundo para evitar cualquier tipo de especulación.

Telecinco

Por suerte, para entonces su credibilidad era alta después de que el poli le diera la razón en casi todo. Según los resultados de Conchita, de las tres preguntas formuladas, Yola dijo la verdad en dos de ellas. A la pregunta de “¿te haces la tonta a propósito para conseguir tus objetivos?”, la ganadora de 'La casa fuerte' dijo que no y el poli le dio la razón. También respondió negativamente a la pregunta de si había cobrado por las fotos con Joaquín Prat y, de nuevo, el poli confirmó que decía la verdad.

Telecinco

Pero donde Yola mintió fue al responder a la pregunta “¿has hecho encerronas con la prensa a otros famosos además de a Joaquín Prat?”. Ella respondió que no y Conchita determinó que mentía. El nombre del padre Apeles salía entonces a la palestra pero Berrocal toreaba las acusaciones con un mítico 'de esto no puedo hablar'.

