Sean Connery vende la mansión donde se rodaron escenas de una peli de James Bond.

vende la mansión donde Te enseñamos por dentro este casoplón en la Costa Azul francesa.

Es la quintaesencia de James Bond, el agente 007 en estado puro. Sir Sean Connery representa el glamour y la elegancia, es una de las figuras cinematográficas más reconocibles y recordadas del cine. Con ese carisma tan potente, el actor escocés encontró en la refinada Niza su paraíso. En la capital de la Costa Azul, Connery compró esta lujosa propiedad, situada frente al Mediterráneo y con unas vistas de cine. Tan de película es la mansión, que varias escenas de la peli ‘Nunca digas nunca jamás’ fueron rodadas allí. Todo un objeto de deseo para coleccionistas millonarios de la saga Bond porque la villa se vende ahora por 29,1 millones de euros.

Distribuidora

La mansión, muy del estilo de La Riviera Francesa, tiene un diseño arquitectónico de 1920. Además, cuenta cinco alturas, un ascensor interior y un ático. Las joyas de la corona de esta casa de película son las terrazas abalconadas frente a la ciudad de Niza; el velador de verano desde donde se ven el Paseo de los Ingleses y el Puerto Viejo; un acceso directo al mar.

Ten Top State

Para los amantes del agua, una maravillosa piscina de agua marina sobre la bahía. ¿Qué tal una copa ahí mientras te das un chapuzón? Y no es la única: hay otra piscina cubierta, junto al gimnasio.

Top Ten Real State

¿Y la terraza? Imposible superar este espacio. Un velador terraza ajardinado súper versátil, donde se puede disfrutar de una barbacoa, unos cócteles, un brunch, un aperitivo… La joya de la corona.

Top Ten Real State

Este casoplón de película en la Costa Azul cuenta con cinco alturas. Una escalera y un ascensor dan acceso a todas, desde el sótano hasta el ático.

Top Ten Real State

La villa, que puedes comprar en Top Ten Real State cuenta con cinco suites, salas de baño y balcones independientes. La pieza principal, en la planta baja, es un gran salón con ventanales y con acceso a una inmensa cocina con zona de comedor. La cocina tiene una salida a una de las terrazas.

Top Ten Real State

Los dormitorios en suite tienen baño privado, con espacios distintos para zona de lavabos y de inodoro. Las suites también cuentan con balcones independientes.

Top Ten Real State

Para no perder el tono muscular. Atención con las vistas del gimnasio que está en la primera planta… ¡Qué momento zen!

Top Ten Real State

Y para rematar, la mansión de Sean Connery tiene casita de invitados y garaje. ¿Cómo está tu cuenta ahorro? Solo son 29 millones de nada.

