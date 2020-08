Carla Barber y Diego Matamoros están más enamorados que nunca.

La pareja ha sellado su amor con un bonito tatuaje.

Carla Barber y Diego Matamoros están en su mejor momento. Desde que se conocieron hace dos meses gracias a una amiga en común, ya es difícil hasta verles por separado. Eso sí, su relación no ha estado en ningún momento exenta de polémicas. Y es que las continuas muestras de amor en Instagram de la pareja han hecho que su amor estuviera en el punto de mira de todos. Tras las continuas información que se han estado dando, la ex superviviente ha estallado en los 'stories' de su red social y ha defendido a su pareja y el amor que se tienen. Tanto es así que los tortolitos han sellado su amor con un romántico tatuaje.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¡Estoy cansada! Que si Diego es un mantenido, no hace nada... menudo chollo desde que está conmigo... Quiero que sepáis que la que se considerada una afortunada soy yo por haber encontrado a esta persona maravillosa", dijo Carla. Pero no todo quedó ahí. La cirujana aprovechó la ocasión para defender a su chico: "Diego tiene su trabajo, su dinero y muchas veces es él quien me invita a mi. Pero en el caso de que no fuera así...si a mi me diera la gana de invitarle absolutamente a todo la gente no tiene por qué criticarlo. Estoy harta".

Instagram

No obstante, a pesar de este breve enfado, Barber se ha mostrado muy feliz: "Soy muy feliz. Estoy muy contenta. Diego es una persona estupenda, maravillosa, generoso, amable, caballeroso, inteligente, divertido, me cuida muchísimo, se preocupa por mi... A todos los que dicen que vamos muy rápido, yo creo que en el amor el tiempo no existe".

Instagram

Tras esto, Barber ha querido enseñar a todos sus 'followers' el bonito tatuaje con el que los tortolitos han sellado su amor: "Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.