Pablo López tuvo que parar un concierto en Murcia por un incidente.

El cantante aseguró que, en todos años de carrera, nunca le había pasado nada así.

Tras numerosos meses sin verses con sus fans por culpa de la crisis provocada por el COVID-19, Pablo López retomaba su gira. El malagueño puso rumbo a Murcia para volver a emocionar al público con sus canciones y su voz inconfundible. No obstante, la vuelta a los escenarios no ha sido tan buena como a él le hubiera gustado. Después de que el concierto ya estuviera iniciado, el ex triunfito se vio obligado a abandonar el escenario por un percance dejando a los asistentes muy preocupados por su estado de salud.

Tras una hora de concierto, el intérprete se empezó a marear. "Me encuentro mal. No es broma. ¿Me podéis dar cinco minutos?", dijo. Y es que, a pesar de que estaba muy emocionado de volver a los escenarios, las altas temperaturas que están asolando a España las últimas semanas hicieron que López se encontrará un poco mal llegando, incluso, a tener que parar el concierto. Pablo confesó que, en todos sus años de carrera, nunca le había pasado algo así.

Sin embargo, este pequeño incidente quedó en tan solo un susto y Pablo López volvió al escenario para continuar con el show, interpretando algunas de sus canciones más conocidas, como 'El mundo', 'Lo saben mis zapatos', 'Hijos del verbo amar' o 'El patio', además de su último single, Mariposa.



