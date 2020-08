Nagore Robles ha cruzado el charco para estar una semana al lado de Sandra Barneda tras varias semanas sin verse.

tras varias semanas sin verse. La presentadora atraviesa un mal momento personal tras perder a su mejor amiga.

¡Nagore Robles y Sandra Barneda vuelven a estar juntas! La presentadora lleva cerca de un mes trabajando en República Dominicana donde graba la segunda edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Después de unos días en Portugal, ahora Nagore ha cogido un avión y se ha plantado en el Caribe para visitar por fin a su chica y disfrutar de unos días de descanso y relax en el paraíso. Aunque ninguna de las dos ha mostrado una imagen de ambas juntas, los stories de la de Basauri dejan claro que se encuentra en 'el paraíso de la tentación' como ella misma lo ha llamado donde estará durante una semana, concretamente en la playa de Las Terrenas, en Samaná, al nordeste de la isla. Desde su reconciliación, Nagore y Sandra están más enamoradas que nunca.

La vasca revolucionaba a sus seguidores al subir varios stories a su perfil de Instagram que desvelaban que había cruzado el charco para hacerle una visita a su novia. Nagore ponía misterio a los vídeos con el texto “después de un largo viaje” tras el que mostraba un horizonte repleto de altas palmeras y una playa de ensueño como la que fue testigo de la ya mítica infidelidad de Fani a Christofer.

Por si aún alguien tenía dudas de la localización actual de la chica de Sandra Barneda, ella lo dejaba claro con otro vídeo. “Os preguntaréis si el resto de los días voy a estar subiendo este tipo de vídeos. La respuesta es sí. Así que podéis silenciarme pero solo durante esta semana, sino os iré enseñando el paraíso de la tentación”, explica Nagore con la playa de fondo y protegida del sol con gafas de sol.

Ahora solo queda esperar a ver si la parejita publica alguna foto de ese esperado reencuentro. Mientras, parece que Nagore aprovecha cuando Sandra trabaja para relajarse al sol y jugar con un nuevo amigo, un perrito llamado Milton muy parecido a Nash, la mascota de la pareja.

Nagore estaba como loca por reencontrarse con su chica a la que despidió advirtiendo cómo la iba a echar en falta: “Mi compañera, te voy a echar muchísimo de menos”. Una semana al lado de Sandra Barneda que no le servirán solo para demostrarle una vez más su amor, sino también para encontrar en ella la calma necesaria tras una época muy dura. Robles se ha enfrentado recientemente a la muerte de su mejor amiga, su 'brújula', un fallecimiento que le ha hecho cambiar su modo de pensar.

“La pérdida de mi mejor amiga ha hecho que me replantee la vida por completo y su ausencia me ha dejado un vacío enorme que deberé llenar de recuerdos juntas y grandes conversaciones. Ella era mi brújula y durante varios meses me he sentido perdida y con muchísimo miedo”, ha contado Nagore en sus redes sociales.

