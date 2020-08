Lola Ortiz se rompe al hablar sobre su ruptura con Vanesa Klein, una relación por la que reconoce “aposté mucho y lo pasé fatal”.

una relación por la que reconoce La ex tronista se deshace en piropos hacia su ex y desvela el motivo de que su amor se haya ido al traste



confiesa Lola Ortiz con los ojos llenos de lágrimas en su canal de Mtmad donde ha decidido explicar qué ha ocurrido para aclarar los rumores que no paraban de asediarla. “Ha sido una relación corta , dos meses concretamente, pero muy intensa, tanto quePero, ¿qué ha pasado entre ellas para

Aunque la relación entre Lola Ortiz y Vanesa Klein no haya salido adelante, escuchando hablar a la ex tronista queda claro que lo suyo fue puro amor. “Conocer a Vanesa ha sido maravilloso. He sido muy feliz con ella, la quiero muchísimo. Estar con ella me ha ayudado a abrirme y a quitarme la cadena de la bisexualidad públicamente. Nunca había sentido nada por una mujer como lo he sentido por ella”, reconoce la influencer muy afectada.



Sin embargo, parece que el amor no ha sido suficiente. “He sido yo la que he dado el paso”, reconoce Lola con los ojos empañados. La canaria ha demostrado ser una mujer muy valiente y por eso no tiene problema en contar los motivos de su ruptura con Vanesa Klein. “En esta vida estoy para ser feliz y si hay algo con lo que no lo estoy siendo lo hablo y busco una solución. En este caso creo que no tenía más sentido, te cuadra o no te cuadra. Las últimas semanas discutíamos mucho, teníamos diferencias, ella pensaba una cosa y yo otra”, cuenta.

A pesar de todo, Lola está muy tranquila porque “aquí no hay culpables, en los sentimientos no manda nadie. Las dos hemos intentado hacerlo lo mejor posible”. Sin embargo, parece que a Vanesa no le sentó muy bien la decisión de Lola. “Vanesa se ha enfadado porque fui yo la que dio el paso y por eso borró las fotos. Desde el cabreo a veces no podemos controlar los impulsos”, explica con la pena de que hubiera preferido que la ruptura se hubiera contado con más calma.

Lola solo tiene palabras bonitas para la DJ tanto que reconoce que no quiere perderla del todo. “Cuando pase el tiempo me gustaría tener relación con Vanesa aunque sé que ahora esa conversación es imposible”, explica. Pero hay algo más que la canaria nunca había contado y que, al contar, termina de romperla del todo. “Aposté mucho por esta relación y lo pasé muy mal. Puse a Vanesa por delante de una persona muy importante en mi vida por el tema de que no entendía mi orientación sexual y no ha sido nada fácil”, se sincera entre lágrimas.

