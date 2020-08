Cuando pones el listón muy alto a poco que lo bajes ya se lía parda. Eso es exactamente lo que nos ha pasado con Hugh Jackman por quien, lo reconocemos, sentimos verdadera adoración. Y es que desde que comenzara a interpretar a Lobezno, el actor nos conquistó no sólo por lo bien que hace de superhéroe (que también) sino por el cuerpazo que lucía. Ay esos brazos esculpidos, esos abdominales para convertirlo en escultura, esos pectorales duros a más no poder... Sí, el torso desnudo de Hugh Jackman es puro vicio o ahora sería más apropiado decir 'era puro vicio'.

Las últimas fotos del intérprete en bañador nos han dejado un poco decepcionad@s. Vale, no es para tanto, pero el actor ha perdido algo de su musculoso esplendor y no podemos menos que lamentarnos por ello. Aun así, ¡Hugh forever!

Hugh Jackman está de vacaciones en The Hamptons, una de las zonas costeras más exclusivas y lujosas de Nueva York donde Rihanna acaba de alquilar una alucinante mansión para sus días de verano. Allí, el actor y Deborra Lee Furness, su mujer desde hace 24 años, tienen una propiedad. Pues por esta playa hemos visto al actor paseando a su perro por la orilla del mar de lo más tapado y protegiéndose del sol con un sombrero.

Pero cuando Jackman se quitó la camiseta para dirigirse al agua a darse un chapuzón saltaron las alarmas. '¿Hola? ¿Dónde han ido a parar los abdominales del actor?' Cierto es que Hugh no es que haya cogido kilos de más, pero sí parece que ha perdido ese perfecto tono muscular al que nos tenía acostumbrad@s.

No sabemos si fueron esos abdominales ausentes, el color más blanco de su piel cuando siempre lo vemos bronceado, el pelo rebelde o las cangrejeras nada sexys que el actor llevaba en los pies para no pincharse con las piedras de la playa, pero el conjunto no era el esperado.

Si es que Hugh nos tienes tan acostumbrados a lucir cuerpazo en la playa que, en cuanto bajas un poco la guardia, nos preocupamos. De todos modos, el australiano sigue estando estupendo a sus 51 años así que pasaremos por alto esa ligera falta de tonificación y te seguiremos adorando. Eso sí, si quieres volver a ser nuestro pibón de la semana, habrá que esforzarse, amigo.

