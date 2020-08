Hace tan solo unos meses, Anita Matamoros anunciaba que iba a pasar por quirófano para retocarse el pecho. No era la primera vez que se operaba esta parte de su cuerpo. En 2018 se operó pero el resultado no fue el esperado, se le había vuelto a caer un poco y de ahí que tomase la decisión de volverse a operar. La influencer se las prometía felices y estaba muy contenta pero la realidad está siendo muy distinta. Desde que se operó el pasado 1 de junio, la hija de Makoke y Kiko Matamoros está viviendo un auténtico calvario.

Tal y como ella misma comentó en su momento, el postoperatorio no fue nada fácil. "He dormido todo el día y cuando me he despertado me dolía muchísimo. Así que he escrito a la clínica para que me cambiasen las vendas y me pusieran un sujetador porque no aguantaba el dolor ni la presión", confesaba Anita.

Ahora ha vuelto a sorprender a sus followers con un llamativo vídeo que ha subido a su Instagram y en el que revela que hace tan solo unos días le tuvieron que intervenir de urgencia por una grave infección derivada con las prótesis mamarias. "La mala suerte me persigue", ha titulado el vídeo.

Anita ha explicado que "estaba muy contenta pero las heridas empezaron a abrirse, como a infectarse". El médico le recomendó una crema y mejoró pero el día de su cumpleaños, el pasado 28 de julio, se notó un pequeño hematoma que luego empezó a supurar. La influencer se asustó mucho y volvió a la clínica. Allí le dijeron que aunque por fuera estuviera mejorando podría ser que las prótesis estuvieran infectadas. Le hicieron un cultivo y... efectivamente. Tenía estafilococos, al parecer provocados por el rechazo de su cuerpo a los puntos que le pusieron.

Aunque en principio solo le iban a quitar una de las prótesis, el médico "vio tan turbio el tema que me quitó las dos y me arregló todo lo demás. Ahora estoy sana, yo no me podía bañar en la playa ni en la piscina, pero ahora me encuentro súper bien. No he tenido problemas postoperatorio", ha confesado la hija de Makoke.

Y tan feliz está con su nuevo cuerpo que, aunque tiene programada la operación para volver a ponérselas para el próximo mes, se lo están pensando seriamente. "Ahora no tengo pecho, cosa que me encanta, porque cuando hice la maleta para irme de vacaciones todo me quedaba bien", explica Anita.

"Las prótesis me las tengo que poner el mes que viene, pero, sinceramente, no me apetece meterme en quirófano porque las tengo tan ideales ahora mismo. Nunca las he tenido tan pequeñas y dudo hasta que se caigan. Me gustan mucho", ha sentenciado la influencer antes de enseñar su cuerpo a sus seguidores.

