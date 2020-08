Marta López Álamo no está pasando por su mejor momento. La 'influencer' se ha convertido en el mayor apoyo de Kiko Matamoros. Desde que el colaborador ingresó en el hospital para extirparse la vesícula, la Miss no se ha separado de su chico en ningún momento. Y es que, según las últimas información, Kiko Matamoros continúa ingresado por culpa de una infección en el hígado. Una complicada situación para el colaborador de televisión que ha hecho que la modelo tenga que permanecer un largo periodo de tiempo en el hospital. Y, como todos sabemos, eso puede generar ciertas consecuencias para ella.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que a la novia de Kiko Matamoros le ha pasado factura estar tanto tiempo de 'enfermera' de su chico. El estrés de toda esta complicada situación ha hecho que le saliera un herpes en el labio, que ha optado por mostrar a todos sus 'followers' a través de un 'story' en Instagram. “Herpes, qué raro”, comentó en su red social.

Instagram

No obstante, la salud de su pareja no es el único frente abierto que tiene Marta López. Y es que la joven ha tenido que aguantar las continuas informaciones que aseguran que ella y la hija pequeña del famoso colaborador, Anita Matamoros, tienen una relación muy poco cordial. Lo que conllevó que Makoke y Kiko, todavía ingresado, tuvieron un fuerte enfrentamiento en directo en 'Viva la vida' por este tema. Solo esperamos que todo salga bien y Matamoros se recupere lo antes posible.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.