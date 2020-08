Adara y su padre han protagonizado fuerte enfrentamientos.

La novia de Rodri ha viajado hasta Alicante con su hijo para visitar a su familia paterna.

La vida de Adara Molinero ha dado un giro radical en los últimos meses. Desde que ganó 'GH VIP 7', la 'influencer' ha estado en el centro de la polémica en todo momento. Primero, por su relación con Gianmarco Onestini, mientras seguía estando con Hugo Sierra, padre de su único hijo Martín, y, posteriormente, cuando su madre, Elena Rodríguez, participó junto a Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020'. Y es que, durante el concurso, el padre de Adara, Jesús Molinero, no dudó en defender en todo momento a su ex yerno atacando duramente a su ex mujer. Una actitud que Adara no entendió en ningún momento.

Todo esto generó un duro enfrentamiento entre padre e hija, en el que ninguno de los dos daba su brazo a torcer: “¿Qué yo tengo que dar el paso de qué? Tiene 47 años… tiene que actuar como padre y como persona madura. A los hijos se les quiere”, aseguró la ex concursante de 'Gran Hermano 16'. No obstante, parece que la buena etapa que está pasando actualmente, tras confirmarse su romance con su ex compañero de edición, Rodri, la ex azafata de vuelo habría podido retomar la relación con su padre.

Molinero ha subido varios 'stories' donde ha mostrado que iba a visitar a su familia paterna. Adara contaba que iba a visitar a su abuela y sus tíos y, con ella, viajaba su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra. Esta visita familiar podría haber acercado a la joven a su padre, Jesús Molinero. ¿Estará cerca su reconciliación?

Mientras se confirma su acercamiento a su padre, Adara continúa con su amor con Rodri. Éste ha compartido, en sus Stories, los mimos que ella le dedica y cómo le ayuda a hidratarse el rostro aunque sea a horas intempestivas.

