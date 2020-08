Gianmarco regresó a España donde se encontró con el romance entre Adara y Rodri que no le sentó nada bien.

“Estoy abierto al amor, no tengo prisa y sigo esperando” confesaba hace unos días antes de grabar el vídeo que podría confirmar que sí ha encontrado el amor.

Gianmarco podría tener sustituta para Adara. El italiano podría haber encontrado ya a la persona que remiende su corazón después de que quedara hecho trizas por su ruptura con Adara. Que no había posibilidad de reconciliación entre ellos nos quedó más que claro tras su reencuentro en 'Sábado Deluxe' el pasado mes de julio, pero algunos han tenido que ver a Adara enamorada en brazos de Rodri Fuertes para zanjar del todo cualquier posibilidad de una segunda oportunidad. Sin embargo, el italiano aún no había dado con la mujer que le hiciera volverse a ilusionar, ¿hasta ahora?

Y es que Gianmarco podría haber encontrado el amor al lado de una famosa ex tronista: Jennifer Baldini. ¿La recuerdas? Esta explosiva joven tiene solo 23 años y, aunque su apellido te suene a italiano, lo cierto es que es de Castellón la conocimos por salir de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' de la mano de Albert, aunque más tarde la relación se rompió. La historia entre el ex supervivientes y ella ya es cosa del pasado pero quizás ahora haya empezado una historia nueva.

Gianmarco y Jenni han sorprendido marcándose juntos un Tik Tok de lo más sensual que deja ver el buen rollito y la complicidad que hay entre ambos. Que si bailo detrás de ti, que si termino abrazándote... y todo con el ex de Adara a torso descubierto presumiendo de abdominales. Vale, beso que confirme la relación no hay, pero sospechas de 'Maracaná' unas cuantas, ¿no?

¿Y dónde han grabado el vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas? Pues tiene toda la pinta de ser el balcón de una habitación de hotel lo que nos lleva a otra pregunta, ¿han pasado la noche juntos? El italiano se encuentra ahora mismo de vacaciones en Alicante, muy cerca de la tierra natal de Jenni, tras pasar por Marina D'OR. ¿Será en este famoso complejo hotelero donde Gianmarco y Jenni han mostrado sus dotes de bailarines?

Por ahora las redes de ambos no dan más pistas pero estaremos muy atentos especialmente a la de Jenni que es quien subió el Tik Tok y lo compartió también en sus stories. Hoy mismo Gianmarco ha estrenado nuevo episodio en su canal de Mtmad grabado en Lanzarote hace más de una semana y entonces aseguraba no tener pareja. “Estoy abierto al amor, no tengo prisa y sigo esperando, no pasa nada”, reconocía el italiano con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Escondía ya algo o en apenas unos días ha encontrado lo que tanto buscaba?

