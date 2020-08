Justin Bieber está profundamente enamorado de Hailey Baldwin, su mujer.

El matrimonio se ha animado a dar juntos un paso muy especial.

Hay parejas de todo tipo, cierto, pero desde luego la que forman Justin Bieber y Hailey Baldwin es de todo menos aburrida. El matrimonio forma un tándem perfecto que no para de sorprendernos, una y otra vez, por su complicidad y sus ocurrencias en redes sociales. Sin embargo, con la última han conseguido superarse y dejarnos con la boca abierta. El cantante ha compartido con su legión de seguidores una experiencia única que acaba de vivir al lado de la modelo y sobre el que ha afirmado que “es uno de los momentos más especiales de mi vida”. Sea lo que sea que se te esté pasando ahora mismo por la mente ya te adelantamos que no es lo que piensas. Agárrate que vienen curvas: Justin y Hailey se han bautizado juntos.

“El momento en el que mi esposa y yo nos bautizamos juntos. Este fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Confesando nuestro amor y confianza en Jesús públicamente con nuestros amigos y familiares”, escribe el canadiense junto a varias fotos de ambos sumergiendo no solo sus cabezas, sino sus cuerpos, en el agua de un lago para recibir el bautismo.

En el agua, la modelo con un bikini naranja y el cantante con un bañador marrón se agarran de la mano de la persona encargada de llevar a cabo este sacramento. Esa persona es Judah Smith, pastor y gran amigo de Justin con quien poco después el cantante compartía una foto juntos navegando en un barco, cerveza en mano, en el mismo lago donde acaba de bautizarse con su mujer. Tan cercana es la relación entre ambos que Bieber etiqueta la foto con la palabra “hermanos”.

Pues sí, a sus 26 y 23 años, Justin y Hailey, que están disfrutando estos días de un road trip juntos, se han animado a dar juntos este paso que simboliza su compromiso con la religión. No es la primera vez que el artista deja claras sus creencias y es que su fe en Dios ha sido para él un bastión al que aferrarse para superar sus peores momentos como la depresión y los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios.

Hace unas semanas, Justin compartía una enigmática reflexión en la que daba gracias a Dios por su perdón poco después de ser acusado por dos jóvenes de abuso sexual. “Jesús, gracias por mi vida. Gracias por tu perdón. Gracias por mostrarme que soy suficiente. Gracias por hacer que deje de llevar vergüenza sobre mí y que pueda caminar sacando pecho y la cabeza bien alta sabiendo que soy querido, elegido y perdonado. Si estás batallando con tu pasado, entrégate a Jesús...Él no está enfadado contigo, quiere lo mejor para ti”, escribía.

