Tamara Gorro y su marido, el futbolista Ezequiel Garay ya están de vuelta de sus idílicas vacaciones en Ibiza. El matrimonio ha exprimido sus días de descanso en la isla pitiusa al máximo y les hemos podido ver disfrutar mucho al lado de sus hijos Antonio y Shaila. Y es que los últimos meses de la pareja no han sido del todo buenos.

La lesión de Ezequiel que le ha tenido alejado de los terrenos de juego varios meses y luego su positivo en coronavirus, han hecho que la pareja necesitara estos días de relax como el comer.

Allí Tamara demostró lo buen bailarina que es y cómo cualquier sitio es bueno para marcase un sensual baile. Luciendo un tipazo de impresión con un bikini blanco estuvo bailando en un yate mientras disfrutaban de una jornada en el mar.

La pareja ha renovado energías para afrontar la nueva etapa que están comenzando tras abandonar Valencia, su ciudad de residencia de los últimos años para trasladarse a Madrid.

Todavía no han desvelado los planes de futuro en la capital española, ya que como la propia Tamara decía a su familia virtual, querían descansar y superar la resaca emocional que supuso dejar Valencia al salir Ezequiel de su equipo de fútbol.

Tras el periodo de descanso, Tamara va recuperando poco a poco sus rutinas una vez de vuelta a Madrid y afronta con mucha ilusión sus clases de interpretación.

Pero como toda hija de vecina, tras las semanas en la playa, su pelo necesitaba una dosis extra de cuidados y retocar su color, que se había estropeado por el sol y la sal del mar.

Sin embargo, Tamara, en lugar de continuar con su color cobrizo de los últimos meses, ha querido dar un aire nuevo a su media melena y se la ha aclarado un poco. Ella misma ponía el resultado en sus Stories de Instagram "Cada vez más rubia".

Lo cierto es que Tamara está guapísima siempre, independientemente del color de su pelo. Pero no solo su cabellera necesitaba un arreglo, si no que sus cejas necesitaban una puesta a punto. Así que fue a Benefit cuya fama en diseño de cejas les precede y las de Tamara quedaron ¡perfectas!

