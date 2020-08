Paris Jackson, primeras imágenes tras romper con su novio Gabriel Glenn.

La hija de 'El rey del pop' ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y su dolor.

Paris Jackson afronta un nuevo varapalo y comienza, una vez más, una nueva etapa. Tiene solo 22 años pero la hija de Michael Jackson ha experimentado una vida de lo más intensa y dramática tras afrontar con tan solo 11 la muerte de su padre. Ahora a la joven le toca empezar de nuevo tras romper con su novio Gabriel Glenn tras dos años de relación y una banda de música en común 'The Soundflowers' con la que hacían música entre folk e indie. Paris ha decidido volver a empezar y centrarse en su carrera musical en solitario y en la de actriz. La joven interpreta a Jesucristo en una película que estrenará con Bella Thorne.

Gtres

Pero la ahora ex pareja no solo había montado un grupo juntos, también grabaron 'Sin filtros' un híbrido entre documental y serie que acaba de estrenarse en Facebook Watch donde Paris habla sin tapujos de su sexualidad y del dolor con el que vivió el fallecimiento de Michael Jackson.

Paris Jackson y Gabriel Glenn el pasado mes de noviembre en un evento en California. Jesse Grant Getty Images

El pasado 6 de agosto, el mismo día que se conocía la ruptura entre Paris Jackson y Gabriel Gleen, la cantante, modelo y actriz paseaba seria y cabizbaja por las calles de Los Ángeles con una amiga. Son sus primeras imágenes como soltera y la primera vez que la vemos desde que se emitiera el primer capítulo de la docuserie donde se sincera más que nunca y que estaba producida por su ex, Gabriel Glenn.

Gtres

“No siento que haya una etiqueta que se ajuste a mi sexualidad”, reconoce Paris que ha tenido relaciones con hombres y mujeres. La joven explica que no es bisexual porque el género de quien se enamora es indiferente. “Para mí no tiene nada que ver con lo que hay en tus pantalones. He salido con un hombre que tenía una vagina”, confiesa. También reconoce que siempre pensó que “terminaría casándome con una mujer” porque en su historial amoroso hay más féminas que hombres.

Gtres

Al margen de sus confesiones sexuales, Paris Jackson explica también en 'Sin filtros' cómo vivió la dramática muerte de su padre en 2009 que le llevó a una depresión y una espiral de drogas por la que, con solo 15 años, ingresó en un centro de rehabilitación. La cantante y actriz se sincera: “Sí, intenté suicidarme varias veces. No podía soportarlo más... Estos 11 años han sido un infierno, porque la gente ha encontrado jodidamente entretenido arruinar mi vida. No quiero seguir siendo esclava de mi dolor”.

