Rosa Benito le envía una Virgen de Regla a Kiko Matamoros

La colaboradora ha querido darle un consejo para arreglar las cosas con su hija

Kiko Matamoros no está pasando por su mejor momento personal. A sus problemas de salud se han unido sus enfrentamientos con su hija, Ana matamoros. En 'Ya es mediodía' han hecho un repaso de todo lo que le ha sucedido al colaborador en este tiempo y han recordado la enemistad que había entre Rosa Benito y él. La ex mujer de Amador Mohedano ha aclarado que han vuelto a recuperar su amistad y que, de hecho, le ha enviado un regalo muy especial para desearle una pronta recuperación. "Le he mandado una Virgen de Regla", ha confesado.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La colabora ha indicado que, aunque Kiko Matamoros le agradeció el detalle, le confesó que él no creía en esas cosas. "Confía que seguro que te ayuda", le ha recalcado durante el programa.

En cuanto a los conflictos que hicieron que su amistad finalizase, Rosa Benito ha aclarado que se queda con que "Kiko Matamoros haya reconocido que hizo un daño innecesario a mi persona y a mi familia. Yo no soy una persona rencorosa, me quedo con las cosas buenas de las personas".

Telecinco

Por último, ha querido ofrecerle un consejo para que solucione las cosas con su hija Ana. "Me da mucha pena porque yo sé que se adoran", ha reconocido. Rosa Benito ha querido recordarle a Kiko Matamoros que la familia es lo más importante. "Por la familia hay que luchar", le ha recalcado. Ahora solo queda saber si el colaborador de 'Sálvame' hará caso al consejo de su amiga.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.