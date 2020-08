Kim Kardashian viaja con Kanye West al Caribe

La influencer intenta salvar su matrimonio después de un periodo de crisis

Hace unos días parecía que el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West estaba llegando a su fin. De hecho, la pareja llevaba un tiempo haciendo su vida por separado. Todo sucedió después de que el rapero sufriese lo que, según explican, fue un "trastorno bipolar". Esto provocó que comenzase a decir cosas en público que daban a entender que su relación con la influencer no estaba pasando por su mejor momento. En concreto, llegó a decir que llevaba dos años intentando divorciarse de ella y que, incluso, se encerró en un búnker para que ella "no se le acercase".

Aunque en un principio Kim Kardashian tenía claro que iba a poner fin a su relación, parece que al final ha decidido darle otra oportunidad a su marido. "Kanye ha estado escuchando sus preocupaciones y le ha hecho algunas promesas. Sugirió que hicieran un viaje en familia y a Kim le pareció bien. Quiere hacer todo lo posible por salvar su matrimonio", ha confesado una fuente cercana a la pareja a la revista 'People'.

El pasado domingo, la pareja puso rumbo al Caribe junto a sus cuatro hijos. Además, les ha acompañado también Rich Wilkerson Jr, el pastor que les casó hace seis años en Italia."No son unas vacaciones románticas. Es una oportunidad para que vuelvan a conectar lejos del caos de Wyoming y toda la gente que rodea a Kanye", ha explicado una fuente cercana a la familia al periódico 'The Sun'.

Sin duda, lo que más preocupa a la familia Kardashian es que Kayne pueda recuperarse de su trastorno. Según ha explicado un fuente cercana a la revista 'People'. "Entienden que el trastorno bipolar es algo muy complejo, pero Kanye ha causado mucho dolor a la familia. Todos quieren que reciba la ayuda adecuada", ha aclarado.

Ahora, solo queda esperar para saber si este viaje podrá hacer que la pareja consiga solucionar sus diferencias y continuar con su matrimonio o si los problemas entre ellos se hacen irreconciliables.

