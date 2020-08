Anita Matamoros, nueva complicación en su operación de pecho.

La hija de Makoke y Matamoros está en Marbella.

Anita Matamoros está de plena actualidad. El distanciamiento con su padre, al que han operado para extirparle la vesícula, y sus propios problemas de salud, han hecho que la hija de Makoke y Kiko Matamoros acapare titulares días sí y día también.

La relación con su padre a día de hoy está prácticamente rota y es que no tienen contacto desde hace meses pese a los duros momentos que está viviendo Kiko a causa de las complicaciones tras su intervención quirúrgica y por las que sigue ingresado en un hospital de Madrid.

Pero Anita tampoco está teniendo una buena racha en lo que respecta a su estado físico. Tal y como ella misma ha revelado en un video que dura siete minutos en su perfil de Instagram, tuvo que volver a ser intervenida un día después de su cumpleaños por una infección en una de las prótesis de pecho que se puso en junio.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La joven se encuentra junto a su madre y su hermano, Javier Tudela, en Marbella, disfrutando del verano y desde allí, ha sido la propia Makoke la que ha revelado cómo se encuentra su hija.

La ex de Kiko Matamoros contestó a los periodistas antes de disfrutar de una velada nocturna en el festival Starlite. Vestida con un llamativo top dorado con mucho escote y su característica melena rubia al viento, Makoke no quiso dar muchos detalles pero sí admitió que se habían llevado un susto.

¡Play y escucha sus palabras!

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.