Tras la gran bronca entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja, ahora la sobrinísima se ha enfrentado a Rafa Mora.

La sevillana y el valenciano se han acusado mutuamente de vender a amigos e incluso a familia.





Qué tendrá 'Sálvame' que tarde sí, tarde también hay alguna bronca en directo. Por una u otra razón, los colaboradores están a la que salta y raro es el día que no terminan volando los cuchillos por el plató. Esta vez le ha tocado el turno a Anabel Pantoja y a Rafa Mora que se han declarado la guerra abierta y han termina protagonizando una gran bronca en directo durante la que se han acusado mutuamente de vender a amigos e incluso a familia. A gritos, Anabel y Rafa se han dicho de todo a la cara durante un enfrentamiento que comenzaba al comentar las polémicas vacaciones de Lydia Lozano a borde de un lujoso yate en Ibiza.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rafa Mora encendía la mecha acusando directamente a Anabel de no ser muy fiel a sus amigas, aludiendo a Lydia Lozano. Así llegaba el primer zasca: “Anabel se pone nerviosa, no sabe qué decir y vende a su amiga o a quien sea”. La sobrina de Isabel Pantoja se ponía entonces en pie e intentaba no entrar al trapo aludiendo que se iba de mini vacaciones y no quería hacerlo dando un golpe bajo. Eso sí, la contención le duraba poco.

Telecinco





“Yo lo que vendo es por Wallapop, yo no vendo a nadie, ni vendo a mis amigos, tú sí”, respondía Anabel. A Rafa Mora la acusación le sentaba tan mal que perdía los nervios y respondía a gritos. “Eres una maleducada. Dime cuándo he vendido yo a un amigo. En mi vida he vendido yo a alguien”, trataba de defenderse.

Telecinco

Rafa contratacaba con artillería pesada. “A ver si alguien ha venido aquí a alguien que no es amigo, es familia”, soltaba el valenciano aludiendo a alguno de los 'Sábado Deluxe' en los que ha participado la sobrinísima. Anabel insistía entonces en que Rafa Mora vendía a sus amigos y era entonces cuando Kiko Hernández metía cizaña sugiriendo que Anabel acusaba a Rafa de vender a su primo Kiko Rivera, amigo íntimo del valenciano.

Telecinco

La sevillana no se callaba. “No me vas a dejar mal con Lidia porque yo con ella tengo muy buena relación. Llamas mucho por teléfono 'aquí está no sé quién, en este reservado está tal...' Él también cuenta cosas de sus amigos y no hablo de Kiko Rivera. Así que a mí no me vayas a poner de embustera”, decía Anabel. El resto de colaboradores, al igual que Rafa, le instaba a que diera nombres y aportara pruebas después de acusarlo de ser un topo, pero la muchacha no soltaba prenda.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.