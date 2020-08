Cordobesa de nacimiento, aunque sevillana de adopción, la bautizaron como Jennifer Jessica, pero la conocemos como India Martínez. Un sobrenombre que le puso una amiga en la infancia “porque decía que me parecía a Pocahontas”, pero que la identifica plenamente no sólo por su físico racial, sino porque es una mujer peleona y luchadora, a la que le gusta llamar a las cosas por su nombre. Hablamos con ella un día después de volverse a subir a un escenario tras el largo confinamiento. Está feliz: “Ha sido como otra primera vez. Me desquité de la inactividad y de la lejanía del público y he vuelto a dormir tranquila”.

En tu profesión el contacto con el público lo es todo.

Sí. Hemos tenido que posponer todas las fechas que teníamos previstas y ha sido duro, porque dos años parada grabando un disco sin hacer conciertos... Y esto que nos ha pasado a todos, que se nos ha parado la vida, me ha pillado en plena gira. Ahora llegaba la época buena con festivales, teatros, auditorios…

¿Y qué vas a hacer?

Para desquitarme voy a hacer unos conciertos íntimos a piano de cola y voz. Va a ser diferente, voy a ofrecer algo distinto.

Toca reinventarse.

Sí, esto nos ha obligado a reinventarnos. Yo necesito volver a sentir el calor del público.

¿Dónde pasaste el confinamiento?

En Sevilla, pero la saeta la ponían hasta en Alemania. Lo pasé con mis perritos y mi pareja en casa, separada de mi familia, porque la tengo repartida por Almería, Málaga... Y eso es lo que peor he llevado, no poder verlos.

Dicen que el encierro ha sido una prueba de fuego para muchas parejas. ¿La tuya ha salido reforzada o se ha debilitado?

Reforzada. Las primeras dos semanas era raro porque no estoy acostumbrada a pasar tanto tiempo en casa y se me hacía extraño. Pero, como nos echamos tanto de menos cuando estoy fuera, compartimos tantas aficiones y nos tenemos tanta admiración, creo que la situación nos ha unido más todavía. Hoy, por ejemplo, llevo sólo un día fuera de casa y ya me dice que me echa de menos.

¿Qué es lo que te resultó más duro de lo que nos tocó vivir?

No poder ver a mi familia y el fallecimiento de mi abuela, que fue dos semanas antes del confinamiento. No sabemos si fue por COVID, porque en ese momento no se sabía tanto. Estuvo luchando hasta que nos vio a todos reunidos a su lado, y eso nos reconfortó mucho.

¿Fue duro el duelo?

Sí, pero luego, cuando se desbordó la situación, pensé en toda esa gente que vivía la pérdida de un ser querido sin poder decirle adiós. ¡Qué dolor! Así que, después de todo lo que ha pasado, creo que tengo que dar gracias por la suerte de haber podido estar a su lado en sus últimos momentos.

Emocionalmente te has involucrado con la pandemia con dos temas, ‘La saeta’ y ‘Cruz Verde de Vida’, que es un himno a los farmacéuticos.

Necesito cantar lo que siento. Uso la música para expresar mi opinión sobre temas sociales, recuerdos, vivencias… o la violencia de género, como ya he hecho.

¿Eres guerrera?

Sí, para todo.

Tu pareja es especialista de cine y profesor de capoeira. ¿Tú también practicas esa disciplina?

Sí. Mi chico cuando yo le conocí era profesor de capoeira, aunque ya no ejerce. Ahora tiene una productora y hace series, cortos, me ha hecho algún videoclip...

¿Y a ti no te llama ser actriz?

Sí. De hecho, dentro de poco me va a tocar hacer un papelito en una serie que está haciendo. Me voy a animar, me gusta, teniéndolo tan cerca estoy descubriendo que me encanta.

Lo dices con vergüenza.

Lo digo con respeto, porque respeto mucho la profesión. Hace poco probé a estar dentro de una serie que hicieron para internet como especialista de cine, salí ahí repartiendo golpes y me encantó. Le dije: “Cuenta conmigo para más”.

¿Y habrá más?

Sí, ahora me va a dar un papelito. A ver cómo se me da. Creo que la actuación está muy relacionada con la música, es interpretación, arte. Y me divierte mucho probar, salir de mi zona de confort.

¿Qué papel te habría gustado interpretar?

Pues, como soy muy guerrera, me encantaría que si alguna vez hiciera algo relacionado con esto tuviera acción.

Vamos, Lara Croft.

Yo soy muy soñadora y me decantaría más por ‘Avatar’, me encanta esa mezcla de acción y futurista.

He leído que tu lema es “Lucha por tus sueños para que los demás no te impongan los suyos”.

Ése es uno. Hace tiempo un amigo me enseñó una frase que decía: “Tenemos dos vidas, pero la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tenemos una”. El mejor aprendizaje es aprovechar el tiempo, disfrutarlo, buscar ese equilibrio entre el éxito y lo personal, porque realmente ésa es la felicidad. Intento buscar esa paz interior…

¿Qué te hace feliz?

Esos pequeños ratitos con mi familia; o en un jardín con mi perro; viajar con mi pareja; dar y recibir cariño… A veces buscamos la felicidad en cosas que no la dan realmente. Y, sin embargo, pasamos por alto otras quizá no excepcionales pero que te llenan y te marcan. Yo he hecho muchos viajes súper preparados y, aunque lo pasamos muy bien, las mejores vacaciones que recuerdo fueron unas inesperadas, una escapada en autocaravana con mi hermana y su pareja desde el Cabo de Gata a las playas de Cádiz.

¿Te vas este verano?

Sí, queremos ir a Portugal también en autocaravana, porque no lo conocemos.

¿Por qué da gracias India cada día?

Por tener la gente que tengo a mi alrededor; por haberme dedicado a lo que más me gusta del mundo que es la música; por viajar… No todo el mundo puede vivir de algo que le apasiona. Soy muy afortunada.

Si no fueras música...

Algo relacionado con el arte. Me gusta dibujar, pintar, escribir... O deportista.



Eres muy familiar. ¿La tuya para cuándo?

De momento no me lo planteo, pero cada vez voy teniendo más ganas y no me gustaría que me pillara muy mayor.

Esperanza Jiménez. Fotos: Gema Checa. Ayud fotos: Ana Ruiz. Estilista: María Álvarez.

Maquillaje: Rocío Jiménez, de Alegría Make Up. Peluquería: Miriam Mateo, de OPZON, para Bellami hair.

