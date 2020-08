Sara Carbonero, que acaba de perder a su abuelo, apoya a su marido, Iker Casillas, tras anunciar que se retira del fúbtol.

que acaba de perder a su abuelo, apoya a su marido, Iker Casillas, tras anunciar que se retira del fúbtol. El matrimonio y sus hijos han dejado Portugal para regresar juntos a Madrid.



Iker Casillas y Sara Carbonero comienzan su nueva vida en España. Tal y como te cuenta el nuevo número de la revista 'Qué Me Dices!' que ya está en tu kiosco, la periodista se ha convertido en el mejor apoyo para su marido ahora que éste ha anunciado su retirada del fútbol en activo. Cuando Iker tuvo que dejar el Real Madrid por la puerta de atrás y montarse su vida en Oporto, Sara no dudó ni un minuto en apoyarle. Pidió una excedencia en Mediaset y convirtió la ciudad portuguesa en un refugio donde han vivido cuatro años de alegrías y lucha: la de Iker para superar su ataque al corazón y la de Sara para vencer un cáncer de ovarios. Ahora Iker tiene que volver a cambiar de rumbo y la periodista, una vez más, se ha convertido en su mejor apoyo.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace unos días Casillas anunció su retirada del fútbol y, consciente del esfuerzo de los suyos, dedicó unas emocionadas palabras a su familia. “A mi mujer y a mis hijos, Martín y Lucas, gracias por todo vuestro apoyo, por todas esas horas que no he podido pasar a vuestro lado en este último trayecto de mi vida deportiva. Gracias por comprenderme y animarme a disfrutar de esta vida que elegí. Sin duda a vuestro lado todo es más fácil”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El Oporto también le ha ofrecido trabajo, pero Iker se ha decantado por el Real Madrid. En el equipo luso estuvo cuatro temporadas, hasta que sufrió un infarto el 1 de mayo de 2019.

Casa en 'La Finca'

Agencias

Los cuatro preparan su regreso a Madrid. Iker tiene planeado retornar al club donde empezó para convertirse en asesor de Florentino Pérez y dicen que Sara, a quien ya hemos visto en las oficinas de 'Slow Love', su firma de moda, tiene tantas ganas de volver al trabajo como Mediaset de que regrese con ellos. Tienen pensado residir en la casa de cinco dormitorios que compraron en la urbanización La Finca en 2014. Antes, y sobre todo tras la pérdida de Sara, que hace unos días despidió a su abuelo, se toman un descanso: Carbonero se relaja en el Algarve.

Instagram Sara Carbonero

Después de asistir al funeral de su abuelo paterno en Corral de Almaguer, Toledo, Sara descansó unos días en el Algarve junto a un grupo de amigas. Seguro que allí cogió fuerzas para organizar su regreso a Madrid.

Agencias

Sus hijos, Martín, de seis años, y Lucas, de cuatro, han sido muy felices en Oporto, pero ahora tendrán que acostumbrarse al ritmo de Madrid, bastante más frenético que el de la ciudad lusa. Dicen que Sara quiere también volver al trabajo.

Hearst

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.