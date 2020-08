La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra cada año una gala que reúne en Marbella a un gran número de famosos. Este verano, dadas las circunstancias que vivimos, sólo han podido celebrar un torneo benéfico, pero con dos embajadoras de excepción: Lara Dibildos y Raquel Bernal, ambas ex parejas de Álvaro Muñoz Escassi. La actriz superó la enfermedad con tan sólo 20 años, y la venezolana es vicepresidenta de la AECC de Marbella.

Lara fue a su boda

Allí las dos mujeres volvieron a demostrar que, pese a haber compartido pareja, se llevan genial. De hecho, Lara (que estuvo con Escassi de 2005 a 2007 y con quien tiene un hijo, Álvaro) fue el 28 de diciembre de 2016 a la boda del jinete con Raquel en Punta Cana, en la República Dominicana. Aquel matrimonio apenas duró 6 meses.

Siempre con mascarilla

En esta ocasión, Lara y Raquel no se pudieron saludar dándose un par de besos, pero ambas charlaron respetando la distancia y con las mascarillas obligatorias.

Raquel es la vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella y se lleva estupendamente con Lara Dibildos, por eso no es raro verlas juntas en este acto. ¿Qué pensará Escassi de todo esto?

Lara, que superó un cáncer cuando apenas tenía 20 años, siempre que puede colabora con la AECC. En esta ocasión ejerció de embajadora. La actriz, que mantiene una excelente relación con su ex, Escassi, como demostraron en el programa 'Lazos de sangre' homenaje a Laura Valenzuela, madre de la buena amiga de Rocío Carrasco, estaba muy guapa con su pelo rubio peinado con ondas.

