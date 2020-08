Alison Carey es conocida en Hollywood por sus enfrentamientos con su hermana.



Mariah Carey está a punto de lanzar su autobiografía:"Quiero contar la historia de mis momentos: los altibajos, los triunfos, los traumas, las debacles y los sueños que contribuyeron forjar a la persona que soy hoy".

Tormenta en la familia Carey. Esta semana, varios medios internacionales han soltado el bombazo: Alison, la hermana de la cantante, ha demandado a su madre, Patricia, por "forzarla a tener sexo con extraños, cuando solo era una niña, y obligarla a ver cómo otros niños eran abusados durante reuniones de adoración a Satanás". Al parecer, Patricia, la "forzó" a mantener relaciones sexuales con hombres adultos cuando solo tenía 10 años, según expone en los documentos legales que ha facilitado a la Corte Suprema de Nueva York y a los que ha tenido acceso el medio británico 'The Sun'. "La acusada, que es la madre de la denunciante, permitía y animaba a una serie de hombres cuyas identidades no han trascendido a participar en dinámicas sexuales que, bajo las leyes del estado, constituyen diferentes delitos de carácter sexual, los cuales se perpetraban desde que la demandante tenía aproximadamente 10 años de edad", reza un extracto de la demanda.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, según la afectada, todo esto la habría llevado a un "uso indebido de drogas legales e ilegales en un intento por suprimir los horribles recuerdos y someterse a un extenso asesoramiento profesional". Alison, que practicó la prostitución durante años, fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático y originado por una infancia supuestamente marcada por la explotación sexual.

Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto ni parece que vaya a hacerlo, pues su relación con su hermana es inexistente desde hace años después de varias polémicas familiares.

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.