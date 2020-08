El hijo de Kourtney fue criticado por algunos de sus seguidores por llevar el pelo largo.

Kourtney Kardashian siempre ha elogiado la melena de su hijo Reign, pero, ¿le han podido las críticas al pequeño?

Las redes pueden ser muy crueles, no cabe duda... Pero esta vez, quizá, han ido demasiado lejos. Kourtney Kardashian ha compartido el nuevo 'look' de su hijo Reign, algo que pasaría desapercibido de no ser por el motivo que podría haber incitado a su decisión... ¿Ha sido consecuencia de las críticas? Al parecer, Reign Disick, hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick sufría 'bullying' por llevar el pelo tan largo, y que ahora se haya rapado la cabeza ha hecho pensar a todos que ha sido por el sufrimiento de lo sucedido.

El hecho de que el pequeño se haya rapado la cabeza ha dejado a todos sorprendidos. Y es que, aunque está guapísimo, a algunos no les ha sentado nada bien que no luzca el pelo como le gusta y quiere como consecuencia de las críticas.

“No estoy bien”, escribe bajo la fotografía Kourtney Kardashian, algo que ha hecho sospechar a sus seguidores que el corte ha sido en contra de su voluntad. Entonces, ¿por qué se ha cortado el pelo?

Muchos han elogiado este cambio: "Estás guapísimo", "qué cara más bonita", "woow, me encanta", son algunos de los comentarios positivos que han recibido. Otros, sin embargo, están un poco más indignados con el cambio... Si a él le gustaba ¿por qué cortar su super melena? "Qué rabia", comentan muchos. Sea como sea, el peque está guapísimo y estamos seguros de que Kourtney ha tomado la decisión que hacía feliz a su hijo.

