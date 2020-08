El culo al desnudo de José Antonio Avilés revoluciona la red

José Antonio se ha sometido a un implante capilar: Tras librarse de sus kilitos de más en la isla, ha decidido que su nueva imagen debía pasar por ponerse pelo.

El colaborador de 'Viva la vida' volvía a la televisión, tras la polémica, matriculado en periodismo.

Poco se sabía de José Antonio Avilés más allá de que es todo un parlanchín y de que sacaba de quicio a absolutamente todos sus compañeros de 'Viva la vida', sin embargo, su paso por 'Supervivientes 2020' nos dejó conocerle bien a fondo, y quizá no fue oro todo lo que relució... Aunque muchos vieron su lado más divertido y luchador, lo que realmente llamó la atención es que la vida que había mostrado a todos era una auténtica mentira. Pese a todo, recuperó su silla en el programa de Telecinco y parece haber vuelto a la normalidad, aunque hay quien todavía no acaba de soportarle. Es por eso que la última foto que ha compartido ha revolucionado a todos... El joven aparece completamente desnudo postrado en la cama y confiesa que ese es su "vicio favorito", y entonces la red ha echado a arder.

"Tu vicio favorito estafar y mentir", le comentan algunos, "La foto te la hizo tu madre no? Jajajaja", vacilan algunos con la intención de asegurar que sería de extrañar que otra persona quisiera compartir un momento tan íntimo con él. Unas críticas muy duras que, sin duda, no habrán sentado nada bien a José Antonio.

Aunque muchos le piden que se "ahorre este tipo de fotitos", él debería seguir compartiendo lo que realmente le apetezca y así lo han defendido otros compañeros de televisión como Rafa Mora, que aseguraba en 'Sálvame' que a él le parecía que José Antonio está estupendo en esa foto y que tiene que compartir lo que quiera. ¡Dí que sí!

