Emily Ratajkowski vuelve a dar una lección de estilo: Demuestra que hasta para sacar al perro se puede estar sexy, y mucho.

La modelo vive un momento de lo más dulce y está disfrutando de un verano repleto de planes.

Emily Ratajkowski es una de las divas del siglo XXI y todo un icono de moda, pero no solo eso, también nos da de vez en cuando lecciones de civismo, y por todo eso, nos encanta. Quizá por eso tiene todo un ejército de seguidores detrás y nos alegramos tanto de que esté viviendo un verano tan dulce como este: Vacaciones infinitas en las playas de los Hamptons (una de las zonas más exclusivas de la Costa Este de Estados Unidos), paseos en bici al más puro estilo 'Verano azul', y mucho, mucho amor.

Sin duda, uno de sus veranos más azules y no solo por esos paseos en bici cual verano en la Nerja de los 80 camino a ver a Chanquete, es que además los está pasando al completo en el mar. ¿Se puede pedir más?

gtres

El camino hacia el mar lo hace en bicicleta, y allí luce cuerpazo en bikini que conquista a sus seguidores. Lo que les ha llamado la atención, eso sí, es que Emily vaya a la playa en vaqueros largos... ¡Qué calor!

gtres

Pero que no cunda el pánico, que el pantalón le dura poco, menos mal... y entonces hace arder la red con su cuerpazo de infarto.

gtres

Hasta echándose crema está guapa, ¿misión casi imposible para el resto de las mortales, verdad? Pues si alguien la ve guapa es su marido, Sebastian Bear-McClard, con quien se casó en secreto y del que no se separa. No dudan en comerse a besos allá donde van. ¡Qué viva el amor!

