La chica reality ha sacado a relucir su lado más desconocido durante la 'escalera de las emociones'.

Oriana ha confesado el gran consejo que le ha dado Iván González.

Oriana Marzolli ha sido una de las invitadas este sábado al programa 'Viva la vida'. La chica reality se ha armado de valor y se ha enfrentado a la ya conocidísima 'escalera de las emociones' del programa. La venezolana se ha puesto ante Toñi Moreno y ha abierto su corazón decidida a alejar de los demás esa imagen de niña malcriada y caprichosa que muchos tienen de ella. Poco a poco a ido mostrando su lado más desconocido ante la atenta mirada de su pareja, Iván González, con quien comenzó a salir en el último reality que ha participado 'La casa fuerte'.

El primero de los escalones al que se ha enfrentado la joven ha sido el de la culpa. Oriana ha reconocido que siente cierta culpabilidad por una época en la que fue un tanto rebelde con sus padres: "Aquello estuvo mal pero después ya todo perfecto". Oriana no siente culpa por nada más, cree que lo hace todo bien. La joven se quiere mucho y de eso no hay dudas. Y es que ser hija única le hace sentirse muy especial.

Oriana se ha emocionado al llegar a al escalón de la decepción porque, tal y como le ha recordado Toñi, ella pasó un momento especialmente malo cuando estuvo enamorada de una persona que no la valoraba como se merecía. Aunque no han hablado de qué persona se trata, Oriana sí que ha reconocido que lo suyo con aquella persona no funcionaba porque ella intentaba sacarle de algo de lo que él no quería salir. Aquella persona engañaba a Oriana con otras mujeres y ella incluso se encontraba bragas de mujer en la cama que compartían. Algo a lo que él no daba importancia y desvía las miradas de su chica diciendo que eran "bromas de sus amigos".



El momento más emocionante ha llegado cuando ha dedicado unas preciosas palabras a Iván González: "No sé lo que durará con Iván, pero él ha conseguido con su forma de ser que yo supere aquello que me pasó". Además ha confesado que el joven le ha ayudado a luchar con sus prontos y a controlar su carácter: "Él me ha demostrado que quedó mejor sin gritar ni insultar".

