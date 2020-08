Estela Grande estrena glúteos tras someterse a un nuevo retoque estético.

En el último capítulo de Diego Matamoros para su canal de Mtmad no dudó en arremeter contra Estela Grande, una vez más... Confesó querer casarse con Carla Barber ("cualquier persona querría casarse con ella porque es extraordinaria") pese a que pensaba no querer volver a hacerlo nunca después de su separación con Estela, "la persona que me juró amor eterno me hizo lo que me hizo". Un nuevo ataque a su ex mujer que no ha dejado indiferente a nadie, ni a ella misma. Estela aprovechaba su intervención en 'Viva la vida' para responder a ese ataque. “Lo que más me ha fastidiado de lo que dice Diego es cuando dice “mi expareja hizo lo que hizo y me dejó como me dejó”. Está muy bien que te pintes las uñas, que te hagas liberal… Pero está bien hacerse liberal de otras formas, como dejar de echarme a mí la culpa. Ya está. ¿No está tan feliz? Yo esa mochila de culpa ya me la he quitado. Han pasado meses y meses”.

Lo único que quiere Estela es que termine de una vez por todas con ese tema, algo que apoyaban sus compañeros, asegurando que si fueran la nueva novia de Diego, no les haría gracia que estuviera todo el día hablando de su ex. A ella, confiesa, "los dardos me dan igual".

Además, aprovechó para hablar de la nueva pareja, y lo cierto es que no tuvo malas palabras... "Ella me parece una empresaria increíble, como profesional no lo sé porque no la conozco”. Y añadía: "Espero que Diego y Carla sean muy felices. Yo también lo soy. De momento no estoy enamorada, estoy muy bien conmigo misma y centrada en mi trabajo que para mí es lo más importante".

