Brooklyn Beckham y Nicola Peltz podrían haberse casado en secreto

La pareja ha compartido unas fotos muy especiales de su fiesta de pedida.

Una imagen de Nicola ha suscitado, además, los rumores de embarazo.

Brooklyn y Nicola llevan saliendo desde noviembre del año pasado pero su relación está más que consolidada: La actriz, cuatro años mayor que Brooklyn, ha participado en varios eventos famliares y hace solo unas semanas anunciaban su compromiso. "Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí xx Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometí ser el mejor esposo y el mejor papá algún día ❤️ Te amo bebé", comentaba Brooklyn a sus millones de seguidores en la red. Sin embargo, ahora, han crecido las sospechas de que la pareja ya podría haberse casado en secreto... Este viernes, Nicola compartía una imagen de las manos de ambos en la que se ve la de Brooklyn con un anillo dorado en el dedo anular. ¿Es su alianza de prometidos o es que ya han pasado por el altar en secreto?

“No puedo imaginar una vida sin ti bebé, me haces sentir tan especial y me haces reír todo el tiempo por siempre te cuidaré y siempre te apoyaré”, expresó Beckham.

Y por si los rumores de boda fueran pocos, también están creciendo los de embarazo... El hijo de David Beckham ha compartido una imagen de su chica, en camisón, y ya muchos piensan que trata de ocultar su tripita de embarazada.

Sea como sea, seguro que terminan contándonos si hay bebé en camino o si ese anillo es simplemente de compromiso y comparten con nosotros su gran boda... Seguro que tomen la decisión que tomen, serán muy felices juntos. ¡Enhorabuena pareja!

