Maite "destroza" a su hijo mostrando su preferencia por Sofía: Después de ser constantemente el centro de la bronca durante su participación en 'La casa fuerte', madre e hijo continúan tirándose de los pelos en los platós.

Que Maite Galdeano quiere más a Sofía que a Cristian está claro, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho ella misma... En uno de sus enfrentamientos en 'La casa fuerte' lo soltaba sin pelos en la lengua: "Mi niña está conmigo a tope", le chilló Maite a su primogénito. "Yo a Sofía la he criado sola, sola, sola", repitió. Y es que el monumental cabreo ha acabado con un zasca definitivo de la Galdeano a su hijo: "Tú iras a tu piso y yo me quedaré con mi niña". Su niña está en su boca constantemente, pero, ¿qué pasa con él? Pues está muy, pero que muy dolido. Se ha sentado en 'Viva la vida' para hablar del tema y asegura que está “un poco decepcionado por todo” porque siente que le ha dejado de lado su familia y hasta ha perdido a su novia. Además, a Cristian le dolió mucho que su madre se paseara por el plató de ‘Sálvame’ con un cartel en el que ponía que regalaba a su hijo: "Ya está criado, no llora por las noches, lo digo en serio"... "A mi no me hizo ninguna gracia", confiesa Cristian.

Asegura que"lo más triste de todo” es que todo esto es real: “Más quisiera yo que esto fuera un montaje”. Para colmo, cree que uno de los motivos por los que su madre quiere más a Sofía es el dinero: “Es triste decir eso, pero mi madre es demasiado materialista, así que yo creo que sí tiene mucho que ver”.

Pese a todo, tiene claro que "de todo se puede salir". "Yo espero que la situación mejore, voy a darle un tiempo a la cosa y a ver si las cosas se ponen en su sitio", ha dicho Cristian tendiendo una mano a su madre y a su hermana. "Tengo la esperanza", asegura, de que terminarán reconciliándose.

Además, cree que a Sofía le ha podido doler que no haya defendido a tope a su madre, pero él tiene claro que "hay actitudes indefendibles".

