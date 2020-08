Que Anabel Pantoja tiene poca vergüenza lo sabemos todos. Lo demostró en pleno confinamiento con sus bailes imposibles en las redes y confesando que lo que más pasión le produce es comer, y además comida de la que engorda (le pierden la mayonesa y el chocolate). No es de extrañar que, entonces, le sobren unos kilitos, y eso es algo que ella asume y confirma, pero eso no quita para que tenga tanta confianza en sí misma que no le importe nada mostrar su cuerpo al natural. Sin embargo eso no siempre fue así, pero ahora está tan feliz con su cuerpo que le dan igual las críticas, y a su último posado en bikini nos remitimos:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Anabel ha reconocido en sus palabras que ese modelo de bikini, hace un tiempo, jamás se lo habría puesto: el sujetador es tamaño 'mini' (ella suele optar por algunos que 'recojan' más y mejor', o directamente echa mano de bañadores enteros) y la braguita es tamaño 'micro': "Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de 👙 (bikini), que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo... y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, ¡y sobre todo verte buenorra!", escribe.

Está claro que ella se ve guapa en su talla, como debe ser, aunque sí es cierto que quiere quitarse algo de peso para verse aún mejor: "Cierto que tengo que bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada... igualmente soy esta que veis", apunta junto al emoji de un cerdito. Esté como esté, ¡nosotros siempre la vemos guapa! ¿Y tú?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.