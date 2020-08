Ser famosa no es fácil, y si no que se lo digan a Cristina Pedroche. La influencer y presentadora de televisión siempre tiene mucho cuidado con todo lo que publica, con todo lo que dice y, sobre todo, con cómo lo dice, pero sus 'haters' siempre están al acecho, y se ha visto metida en una polémica creada por ella misma -eso sí, sin querer- de la que ha salido limpiamente con sólo un mensaje tras decir, en un 'stories', que la 'habían sacado a cenar', unas palabras que, mal interpretadas, suenan bastante machistas.

Las respuestas a ese comentario no se hicieron esperar: "Suena tan mal que digas 'me sacan'..." o "¿No sabes salir tú solita? A pasear se saca a los perros" fueron sólo algunos de los mensajes que recibió, por no hablar de los que directamente la insultaban (que Cristina decidía no compartir), así que, viendo el 'embolao' en el que se había metido, decidió responder a todos esos 'criticones' limpiamente y, además, sin tener que retractarse.

"Ayer estuve todo el día encerrada estudiando y no quería ni salir a cenar, así que ayer sí, me sacaron a cenar, y me vino muy bien", empezó diciendo. "Siempre cuido mucho lo que digo y cómo lo digo. A todos los que me insultáis (que paso de compartir esos mensajes), creo que deberíais barrer primero vuestra casa antes de barrer las de los demás", dijo, para acabar con un sencillo "feliz domingo a todos y a todas", sentenció. Vamos, está claro que cuando Cristina habla, sube el pan... ¡aunque tenga la mejor de las intenciones!

