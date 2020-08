No sabemos muy bien si es la polémica quien persigue a Aída Nízar... o si es Aída Nízar la que persigue la polémica, ¡porque no es posible liarla tanto sin querer! La ex gran hermana está siendo noticia estos días después de haber publicado en su cuenta de Instagram un controvertido vídeo en el que se la ve disfrutar de un paseo por el centro de Madrid con su coche de alta gama. Hasta aquí todo parece normal, pero cuando sabemos que es ella misma la que se graba a gran velocidad por las calles del barrio de Salamanca, y además con el cinturón mal colocado, la cosa cambia.

Según anunció un portavoz de la Policía Municipal en 'Socialité', consultado tras publicarse el vídeo, este anunció que se estaba actuando de oficio para sancionar a Aída: "Se observan diversas infracciones, incumple la ley de seguridad vial y la ordenanza de seguridad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, las cuales conllevan a sanciones económicas y retirada de puntos", comentó.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de todo, en el vídeo, que dura nada menos que 7 minutos, se escucha a Aída decir que cumple las normas y que lleva el cinturón puesto, pero ni una cosa ni la otra, ya que usar el móvil mientras se conduce es motivo de sanción, así como llevar el cinturón por debajo del pecho. Y todo ello mientras asegura que está feliz de ser Aída Nízar, que adora su vida (su mantra desde que se hizo famosa) y que siente que tiene el mundo en sus manos, a la vez que canta a voz en grito la canción 'Celos', de David Bisbal y Aitana. A ver si está tan feliz con la vida cuando le lleguen las multas a casa... ¡Ups!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No es la primera vez que la lía

La ex gran hermana parece que no se lleva muy bien con los vehículos (ni, por lo que parece, con el código de circulación): en el verano de 2019 ya os contamos que estuvo a punto de tener un accidente con su coche, también en Madrid, mientras cometía varias imprudencias, y justo un año antes, en Italia, casi no lo cuenta al estampar su moto contra un muro de hormigón... Con todo el dinero que dice tener ¡más le valía gastárselo en un chófer!

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.